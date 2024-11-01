Israel y Estados Unidos bombardean Teherán a gran escala

El balance humano es crítico. Según reportes de organizaciones de derechos humanos como HRANA, el conflicto ya se ha cobrado la vida de 1.097 civiles en suelo iraní, incluyendo una cifra desgarradora de niños. La peligrosidad del conflicto escaló a nivel continental cuando sistemas de defensa de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní que se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía. Aunque el proyectil fue neutralizado sobre el Mediterráneo sin causar víctimas, el incidente marca la primera vez que la Alianza Atlántica interviene.