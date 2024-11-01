edición general
Israel y Estados Unidos bombardean Teherán a gran escala

El balance humano es crítico. Según reportes de organizaciones de derechos humanos como HRANA, el conflicto ya se ha cobrado la vida de 1.097 civiles en suelo iraní, incluyendo una cifra desgarradora de niños. La peligrosidad del conflicto escaló a nivel continental cuando sistemas de defensa de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní que se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía. Aunque el proyectil fue neutralizado sobre el Mediterráneo sin causar víctimas, el incidente marca la primera vez que la Alianza Atlántica interviene.

SeñorPresunciones
Asesinan más civiles que terroristas. Dicen que son los buenos...

Eukherio
#1 No es una buena carta de presentación si quieren que otros tomen el poder. No te ganas al pueblo iraní aliándote con los que están reventando civiles día sí y día también.

AntiTankie
#5 Pienso que a estas alturas ya no les importa.

Pitchford
#1 Esto es terrorismo del bueno..

AntiTankie
#1 Para eso ya están los ayatolás.

alehopio
Las imágenes de bombardeos en manta sobre barrios enteros de Teherán son aterradoras

x.com/ECSaharaui__/status/2029191483799064687/video/1

Dav3n
#3 Los buenos haciendo cosas buenas de "el mundo libre"... y que todavía haya quien se trague el relato, es increíble :palm:

bioibon
#3 El bombardeo en alfombra de ciudades, pueblos, aldeas u otras zonas con una concentración de civiles protegidos se considera un crimen de guerra desde 1977, en virtud del artículo 51 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra.

UNO MAS

Niessuh
#3 Eso que pones no es "bombardeos en manta". Son dos bombas separadas por un intervalo de 20 segundos. En un bombardeo de alfombra los proyectiles caerian seguidos, casi simultaneamente, decenas o centenares de ellos.

Dene
Cuando estallan cositas en USA los llamarán terroristas

wata
Pueden tener la superioridad aérea. Bombardear lo que quieran. Pero si no ponen tropas sobre el terreno no les va a valer de nada.

aupaatu
Curioso saben que era Iraní y que pretendía buscarse otro enemigo en la zona porque van sobrados de amigos.

AlexGuevara
Democratizando a bombazos, atacando preventivamente (primero) para defenderse...todo muy normal

AntiTankie
No lo harán.


