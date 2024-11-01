edición general
Israel destruye "búnker subterráneo" de Jamenei en la capital de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el viernes que habían desmantelado el búnker subterráneo del exlíder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán

Gry
¿Estaba debajo de una escuela o debajo de un hospital? :-P
woody_alien
#2 Debajo de la facultad de medicina, combo.
obmultimedia
#2 Se ve que Hamas se ha mudado a Iran.
Por cierto , ya nadie habla de Gaza, curioso.
troymclure
a la rica propaganda sionazi
frankiegth
Un bunker vacio. Para temas inhumanos nunca les falta financiación.
guillersk
#1 Ahora está lleno, pero de escombro, un sitio menos para esconderse
frankiegth
#3. En varios paises europeos quedan bunkeres en muchos edificios, herencia de la segunda guerra mundial y mantenidos para su uso en la actualidad. El problema no son los bunkeres, el problema son las bombas.
salteado3
Nazis contando sus logros. Se sienten impunes, pero algún día servirá como pruebas para para retratarlos y juzgarlos.
Celsar
¿Pero Jamenei no llevaba una semana muerto?
