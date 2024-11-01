Israel bombardea posiciones de las fuerzas de Siria tras nuevos combates con milicianos drusos en Sueida

"En respuesta a los sucesos de ayer, en los que civiles drusos fueron atacados, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado un centro de mando y armas en complejos militares pertenecientes al régimen sirio en el sur de Siria", ha dicho el Ejército israelí a través de un comunicado.
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personascriaturas de más arriba no se enteran que en Siria hay facciones que no aceptan el regimen terrorista que ha impuesto EEUU en Siria.
Con tres o cuatro neuronas funcionales que aún le sobreviven, demasiado tiene con que le sirvan para respirar.
Eso de los avisos es también un bulo
Luego un zumbado saca un cuchillo en Lyon y mata a 2 personas, pero obviamente se trataría de un agente del Mossad bien caracterizado como islamista
Y ya con eso Francia diría que ayudará a bombardear Irán, porque sí
A los países de la UE no les pueden bombardear pero algún atentado "islamista" cae fijo. Si fuera político mandaría a los del CNI revisar mi iPhone en busca de explosivos por si las moscas.
Ah, nen, que tú sabes que va a ocurrir al 100%
Pero todos los jefes de inteligencia y analistas de la UE no tienen ni idea porque no leen los panfletos esos raros que lees tú
Y por eso Menéame debería revisarse en todas las agencias de Inteligencia del universo, porque aquí se reúne lo mejorcito en análisis de pajas mentales
(Yo aún creo que es una espía de la CIA infiltratada en MnM)
Porque desde luego veo mucho retraso