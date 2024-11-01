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Israel bombardea posiciones de las fuerzas de Siria tras nuevos combates con milicianos drusos en Sueida

Israel bombardea posiciones de las fuerzas de Siria tras nuevos combates con milicianos drusos en Sueida

"En respuesta a los sucesos de ayer, en los que civiles drusos fueron atacados, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado un centro de mando y armas en complejos militares pertenecientes al régimen sirio en el sur de Siria", ha dicho el Ejército israelí a través de un comunicado.

| etiquetas: israel , bombardea , siria , drusos , sueida
11 1 0 K 149 Israel
11 comentarios
11 1 0 K 149 Israel
Comentarios destacados:    
Spirito #2 Spirito *
Algunas personas criaturas de más arriba no se enteran que en Siria hay facciones que no aceptan el regimen terrorista que ha impuesto EEUU en Siria.

Con tres o cuatro neuronas funcionales que aún le sobreviven, demasiado tiene con que le sirvan para respirar. xD
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Gry #9 Gry
#4 Nunca está de más elevar la alerta terrorista cuando Israel y los EEUU avisan de que va a haber atentados. No hay por qué apuntar dedos a nadie.
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ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1 *
#9 Pero si son malvados al 100% ¿Cómo van a avisar?
Eso de los avisos es también un bulo
Luego un zumbado saca un cuchillo en Lyon y mata a 2 personas, pero obviamente se trataría de un agente del Mossad bien caracterizado como islamista
Y ya con eso Francia diría que ayudará a bombardear Irán, porque sí
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Si la colonia de Israel no es capaz de llevarse bien con nadie, el problema no son sus vecinos.
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ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
¿No eran vasallos? xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
4 K 20
Gry #3 Gry
#1 A los vasallos hay que darles una colleja de vez en cuando para que recuerden quién es el que manda.

A los países de la UE no les pueden bombardear pero algún atentado "islamista" cae fijo. Si fuera político mandaría a los del CNI revisar mi iPhone en busca de explosivos por si las moscas.
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ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#3 ¿Atentado Islamista de falsa bandera?
Ah, nen, que tú sabes que va a ocurrir al 100%
Pero todos los jefes de inteligencia y analistas de la UE no tienen ni idea porque no leen los panfletos esos raros que lees tú
:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
Y por eso Menéame debería revisarse en todas las agencias de Inteligencia del universo, porque aquí se reúne lo mejorcito en análisis de pajas mentales
1 K -3
Spirito #6 Spirito *
#3 Santa Elenita, alias "La Resucitada", 'vive en sus mundos paralelos de yupi de gominolas yanquis. xD

(Yo aún creo que es una espía de la CIA infiltratada en MnM)

:tinfoil:
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#7 albx
#1 Son vasallos de Catar, que los puso ahí porque Assad no les dejó pasar el gaseoducto a Turquía y para luchar contra la influencia iraní. Pero ahora Catar anda algo molesto con Israel y los israelíes no se fían de tener Siria armada cerca de las fronteras.
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ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#7 ¿Y las obras del bulo, bueno, gasoducto no van con un poco de retraso? :troll:
Porque desde luego veo mucho retraso
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porto #11 porto
Don't feed the troll
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menéame