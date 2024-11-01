Israel y Alemania califican de "absurda" la afirmación de presidente peruano sobre II Guerra Mundial

“La afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto, empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”, indicaron las dos embajadas en un comunicado conjunto. “Cabe recordar —señalaron— que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939.”