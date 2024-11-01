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Israel y Alemania califican de "absurda" la afirmación de presidente peruano sobre II Guerra Mundial

Israel y Alemania califican de "absurda" la afirmación de presidente peruano sobre II Guerra Mundial

“La afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto, empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”, indicaron las dos embajadas en un comunicado conjunto. “Cabe recordar —señalaron— que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939.”

| etiquetas: israel , alemania , nazis , perú , banco , judíos , antisemita , segunda guerra mund
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #5 Supercinexin
Cabe recordar —señalaron— que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939.

Yo creía que habían sido los comunistas rusos al repartirse Europa. Lo he leído en Menéame, de.parte de nuestros expertos historiadores. Que los países del Este aplaudían y vitoreaban a las tropas alemanas cuando entraban a liberarlos.

Igual tienen que darle una vuelta al comunicado ese.

:troll:
5 K 83
#8 muerola
#5 realmente fueron los alemanes, pero diciendo Hitler y los nazis hacen como que ellos no fueron
0 K 11
Feindesland #3 Feindesland *
¿Decir que controlaban la banca, la industria y otros sectores viola la memoria de las víctimas?

Joder...

Comprendo que sería ofensivo decir que los mataron por eso. Los mataron porque los nazis eran unos hijoputas genocidas, lo que no quita que lo primero sea también ciereto. No hay relación entre A y B, prero ambas pueden ser ciertas.

Lo ofensivo es establecer relación de causa efecto entre A y B, creo yo.
2 K 36
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#3 La causalidad que ofende la memoria es "que por lo tanto, empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial"
1 K 29
Feindesland #7 Feindesland
#6 ah, si dijo eso, es ofensivo. Toda la razón. A lo mejor no lo leí.
0 K 19
pitercio #9 pitercio
Sí sí, por H o por B los alemanes cuando han tenido un ejército fuerte se han lanzado una guerra en Europa. Ahora quieren otro porque P.
0 K 15
JackNorte #1 JackNorte
Solo se ha equivocado en el tiempo , actualmente el estado de Israel nos esta llevando por ese camino.
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Kantinero #2 Kantinero
Correcto, igual que siempre, controlan la banca, el comercio y los medios de comunicación mundialmente
0 K 12
#4 arreglenenlacemagico
aqui en meneame tendria 20 de karma por esa afirmacion xD
0 K 7
#10 Tecar *
Los bulos de los judíos controladores del mundo están muy extendidos, hoy día sin ir más lejos hay mucha gente que sostiene sin ningún rubor que Israel controla EE.UU.
El problema de los judíos básicamente es que históricamente han sido retratados en unos relatos tendenciosos y de dudoso origen como un pueblo envidioso e hipócrita que facilitó la ejecución de jesucristo, eso unido a que han ido manteniendo allí donde se han ido asentando una impronta orgullosa y supremacista como elegidos de dios que les hace mirar al resto de los mortales por encima del hombro, algo que tarde o temprano produce rechazo en el resto de comunidades.
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menéame