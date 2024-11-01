Israel y Alemania califican de "absurda" la afirmación de presidente peruano sobre II Guerra Mundial

“La afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto, empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”, indicaron las dos embajadas en un comunicado conjunto. “Cabe recordar —señalaron— que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939.”
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Yo creía que habían sido los comunistas rusos al repartirse Europa. Lo he leído en Menéame, de.parte de nuestros expertos historiadores. Que los países del Este aplaudían y vitoreaban a las tropas alemanas cuando entraban a liberarlos.
Igual tienen que darle una vuelta al comunicado ese.
Joder...
Comprendo que sería ofensivo decir que los mataron por eso. Los mataron porque los nazis eran unos hijoputas genocidas, lo que no quita que lo primero sea también ciereto. No hay relación entre A y B, prero ambas pueden ser ciertas.
Lo ofensivo es establecer relación de causa efecto entre A y B, creo yo.
El problema de los judíos básicamente es que históricamente han sido retratados en unos relatos tendenciosos y de dudoso origen como un pueblo envidioso e hipócrita que facilitó la ejecución de jesucristo, eso unido a que han ido manteniendo allí donde se han ido asentando una impronta orgullosa y supremacista como elegidos de dios que les hace mirar al resto de los mortales por encima del hombro, algo que tarde o temprano produce rechazo en el resto de comunidades.