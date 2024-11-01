Las islas de Åland (Finlandia) tienen una tasa muy alta de niños sin vacunar (Eng)

Uno de los motivos es que muchos padres suecos con ideas de extrema derecha han emigrado a Åland para educar a sus hijos en casa, sin tener que asistir a un colegio de forma presencial, algo que, por lo general, está prohibido en Suecia. Según la agencia de salud pública, la mayor proporción de niños sin vacunar se da en las Islas Åland, una región autónoma situada entre Finlandia y Suecia. «La reticencia y el escepticismo ante las vacunas han aumentado en varias regiones de Finlandia», señaló el THL.