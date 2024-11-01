edición general
7 meneos
15 clics
Las islas de Åland (Finlandia) tienen una tasa muy alta de niños sin vacunar (Eng)

Las islas de Åland (Finlandia) tienen una tasa muy alta de niños sin vacunar (Eng)

Uno de los motivos es que muchos padres suecos con ideas de extrema derecha han emigrado a Åland para educar a sus hijos en casa, sin tener que asistir a un colegio de forma presencial, algo que, por lo general, está prohibido en Suecia. Según la agencia de salud pública, la mayor proporción de niños sin vacunar se da en las Islas Åland, una región autónoma situada entre Finlandia y Suecia. «La reticencia y el escepticismo ante las vacunas han aumentado en varias regiones de Finlandia», señaló el THL.

| etiquetas: åland , antivacunas , extrema derecha sueca , escuela en casa
6 1 0 K 84 actualidad
10 comentarios
6 1 0 K 84 actualidad
Supercinexin #4 Supercinexin
Perfecto. Me parece estupendo. Que se vayan a una isla con su prole y los eduquen allí en el antivacunismo, terraplanismo, racismo y soplapollismo.

No tengo el más mínimo problema. De hecho: que no vuelvan.
2 K 40
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues como les de porque llegue un primo normal y pille una gripe, lia la de la plaga de egipta esa de los primogenitos pero version vikinga con retraso mental
2 K 30
devilinside #2 devilinside
#1 Al menos están en una isla, no podrán contagiar al resto del mundo
1 K 21
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
#2 el resto esta vacunado :troll:
1 K 18
vviccio #5 vviccio
Supongo que tampoco usarán los teléfonos móviles por miedo a la radiación y que se encerrarán en casa para evitar el aire contaminado que les puede volver gilipollas.
1 K 22
#9 mcfgdbbn3 *
Luego cuando pase algo culparán al resto del mundo de haberles contagiado.
0 K 11
#7 Cincocuatrotres
Tema tabú, los pajaritos cantan por la mañana.
0 K 8
insulabarataria #8 insulabarataria
#7 pero Paqui... Si tú dijiste el otro día que estás vacunado, y tus hijos también.
0 K 10
MaRRaldo_1 #6 MaRRaldo_1
y cuanto ha subido la mortalidad infantil?
0 K 6

menéame