¿A qué isla arribó Colón el 12 de octubre de 1492?

La isla descubierta era la de Guanahaní, en las Bahamas, que Colón rebautizaría como San Salvador, mientras que a todo el archipiélago los españoles lo denominaron Lucayas. Apenas permanecieron en el islote entre el 12 y el 14 de octubre, tres días en los que no tuvieron posibilidad, tiempo ni intención de construir ni tan siquiera una empalizada. Por ello, no extraña que no se haya encontrado ningún resto arqueológico que acredite su presencia en esa isla.