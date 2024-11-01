edición general
Iryo y Renfe dejan de indemnizar a sus clientes por los retrasos debido a las limitaciones de velocidad impuestas por Adif

Renfe dejará de indemnizar a partir de este sábado, mientras que Iryo elimina esas indemnizaciones desde el pasado miércoles

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
tranquilos, que el Facuo va a hacer una web para que todo el mundo ponga los datos de su billete y el retraso sufrido para meterles un puro a las empresitsa, incluida Renfe. jajá
sorrillo #4 sorrillo
#3 Van en raíles, si hay reducciones son reducciones conocidas y deberían perfectamente poder saber con precisión a qué hora saldrá cada tren y a qué hora llegará. En vez de mantener los falsos horarios previos a las reducciones deberían poner los reales y mantener las indemnizaciones si incumplen los que sí son realistas con las reducciones.
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
IMPORTANTE: Renfe sigue vendiendo billetes a precios de "alta velocidad" cuando dicha velocidad no se puede alcanzar en casi ningún viaje... Facuo, dónde estás?
sorrillo #2 sorrillo
Por que poner en los horarios los tiempos reales de salidas y llegadas como que sería hacerlo demasiado bien.
#3 TheGreatDoc
#2 Pero es que así, si ahora el trayecto es de 3h por la reducción de velocidad en vez de 2 y tarda 4 con retrasos adicionales, ya no tienen que pagar nada.

Y la culpa de Perro Xanxe y el Oscar Mayer, por supuesto.
