1
meneos
5
clics
Iryo y Renfe dejan de indemnizar a sus clientes por los retrasos debido a las limitaciones de velocidad impuestas por Adif
Renfe dejará de indemnizar a partir de este sábado, mientras que Iryo elimina esas indemnizaciones desde el pasado miércoles
|
etiquetas
:
consumo
,
transporte
,
tren
1
0
0
K
10
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
tranquilos, que el Facuo va a hacer una web para que todo el mundo ponga los datos de su billete y el retraso sufrido para meterles un puro a las empresitsa, incluida Renfe. jajá
2
K
33
#4
sorrillo
#3
Van en raíles, si hay reducciones son reducciones conocidas y deberían perfectamente poder saber con precisión a qué hora saldrá cada tren y a qué hora llegará. En vez de mantener los falsos horarios previos a las reducciones deberían poner los reales y mantener las indemnizaciones si incumplen los que sí son realistas con las reducciones.
0
K
10
#5
YSiguesLeyendo
IMPORTANTE: Renfe sigue vendiendo billetes a precios de "alta velocidad" cuando dicha velocidad no se puede alcanzar en casi ningún viaje... Facuo, dónde estás?
0
K
10
#2
sorrillo
Por que poner en los horarios los tiempos reales de salidas y llegadas como que sería hacerlo demasiado bien.
0
K
10
#3
TheGreatDoc
#2
Pero es que así, si ahora el trayecto es de 3h por la reducción de velocidad en vez de 2 y tarda 4 con retrasos adicionales, ya no tienen que pagar nada.
Y la culpa de Perro Xanxe y el Oscar Mayer, por supuesto.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
