edición general
21 meneos
21 clics
Irónicamente Marco Rubio afirma que Irán debería gastar en sus ciudadanos, "no en armas" [EN]

Irónicamente Marco Rubio afirma que Irán debería gastar en sus ciudadanos, "no en armas" [EN]

En declaraciones a Good Morning America, el Secretario de Estado dijo: "imaginen que en Irán, en lugar de gastar su riqueza —miles de millones de dólares— en apoyar a terroristas o en la compra de armas, hubieran invertido ese dinero en ayudar al pueblo iraní. Tendríamos un país muy diferente". Esto ocurre mientras el Pentágono busca 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra. Que se sumarían al presupuesto anual vigente de 800.000 millones de dólares ya aprobado por el Congreso.

| etiquetas: estados unidos , irán , marco rubio , gasto , guerra , ciudadanos
21 0 0 K 248 EEUU
8 comentarios
21 0 0 K 248 EEUU
jm22381 #1 jm22381
Son demasiado estúpidos para entender la ironía...
9 K 165
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 a su jefe le gusta rodearse de perdedores y parece que Marco Rubio es uno
1 K 40
themarquesito #3 themarquesito
#2 Marco Rubio es un matado y un zapatones de payaso
1 K 40
makinavaja #5 makinavaja
#1 Ni lo de la paja en el ojo ajeno.... :-D :-D
0 K 13
#6 Leclercia_adecarboxylata
Pa enmarcar.

Trump y Marco Rubio son Burns y Smithers
1 K 39
azathothruna #4 azathothruna
Marco Rubio es un ejemplo de libro de colaboracionistas latinos.
Terminara igual en un campo de concentracion
1 K 34
Kasterot #7 Kasterot
En Hispanoamérica hay un sector muy agusto con Marco rubio y usa.
Desde luego que no son el lapiz mas afilado del estuche y tienen las ideas un poco remezcladas  media
1 K 27
#8 yukatan
para que vengamos y te robemos el petroleo sin que te defiendas
0 K 9

menéame