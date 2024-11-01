Irónicamente Marco Rubio afirma que Irán debería gastar en sus ciudadanos, "no en armas" [EN]

En declaraciones a Good Morning America, el Secretario de Estado dijo: "imaginen que en Irán, en lugar de gastar su riqueza —miles de millones de dólares— en apoyar a terroristas o en la compra de armas, hubieran invertido ese dinero en ayudar al pueblo iraní. Tendríamos un país muy diferente". Esto ocurre mientras el Pentágono busca 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra. Que se sumarían al presupuesto anual vigente de 800.000 millones de dólares ya aprobado por el Congreso.