10985
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7173
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
8774
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
4260
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3671
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
586
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
620
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
648
El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones de dinero público al hospital de Torrejón que 2 meses después buscaría beneficios de ‘4 o 5 millones’ rechazando pacientes:“Está en práctica insolvencia”
362
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
539
El Gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años
Irlanda, Países Bajos y Eslovenia también se retiran de Eurovisión 2026
Tras la retirada de RTVE del Festival de Eurovisión 2026, otras televisiones públicas han comenzado a anunciar también su ausencia en la próxima edición.
|
etiquetas
:
eurovisión
,
retirada
,
holanda
,
irlanda
,
eslovenia
4 comentarios
#1
DayOfTheTentacle
Fck isrl
3
K
41
#3
Jakeukalane
#0
dupe de varias. Que son portada.
2
K
34
#2
nicola
Bravo
0
K
9
#4
Bhuvaya
Que os jodan, sionistas.
0
K
6
