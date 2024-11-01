edición general
Irene Montero: "No es democracia aunque ganes unas elecciones"

Irene Montero: "No es democracia aunque ganes unas elecciones"

Arrasa el pinochetista Kast en Chile No normalicemos las victorias del fascismo. Aumentar la desigualdad, quitar derechos, extender el odio y defender la dictadura no es democracia aunque ganes unas elecciones Más feminismo, más izquierda, más derechos para frenar al fascismo.

#1 yarkyark
Irene Montero:

"El pueblo venezolano ha elegido a @NicolasMaduro como Presidente. Comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar respeto a resultados por todas las partes dentro y fuera del país. La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde"

Y esta va dando clases de democracia....
#3 Tensk
#3 Tensk
#1 No sé dónde estás pero el zasca en todos los putos morros se ha escuchado en mi pueblo.
1 K 22
LokoYo_ #2 LokoYo_
Ya esta la mafia de meneame votando negativo para ocultar los desmadres de la dictadora de Irene Montero
4 K 67
#6 yarkyark
#2 Lo esperable. Los que se llenan la boca de democracia y moral votando negativo....
1 K 24
#9 Daniel2000
#6 Votan como SPAM ... alucinante.

Y los administradores de MNM, silbando.
1 K 23
#16 Daniel2000
#9 Me ha votado como CANSINA el usuario DELAY, con un KARMA de 20 ... el número 1 de decenas de miles de usuarios.

Todo un honor.



www.meneame.net/user/Delay
3 K 47
Ominous #17 Ominous
#16 Este llora si le votas spam. Así que como no puede, pues cualquier otro negativo vale. Yo lo he aprendido por las malas, no votéis spam y usad otro negativo más subjetivo y a tomar por culo.
1 K 22
Los chilenos han votado mal.
Los chilenos han votado mal.
2 K 28
#11 Borgiano
#7 Exacto, "esto en Velezuela no pasa"... añadió luego.
0 K 7
#12 Daniel2000
#7 Que tiempos aquellos, de la Rusia de Stalin o del Chile de Pinochet, donde solo había un partido al que votar ... y como solo había uno, pues no se convocaban elecciones.
2 K 30
#5 intotheflow
Pues estoy de acuerdo con ella en que quitar derechos, extender el odio y defender la dictadura no es democracia.
1 K 27
LokoYo_ #10 LokoYo_
#5 quitar derechos, extender el odio y defender la dictadura

Te refieres a lo que hace el gobierno actual del PSOE + PODEMOS + SUMAR ?
1 K 10
#14 intotheflow
#10 Me refiero a quitar derechos, extender el odio y defender la dictadura.
Nunca empleo sofismas en mis comentarios.
0 K 7
Powertrip #15 Powertrip
#10 ¿qué derechos ha quitado el gobierno actual? ¿qué odio ha extendido? ¿qué dictadura ha defendido?
1 K 23
SuperBuker #13 SuperBuker
#5 Comprendo lo que dice pero dado que se presta a interpretación yo hubiese dicho que "es desmantelar la democracia".
0 K 6
#4 dclunedo
Solo es democracia si me votan a mi.... putos fachas añadió..... :troll:
0 K 6

