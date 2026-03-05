edición general
Si Irán sobrevive y se mantiene firme, la guerra de recursos de Trump contra China y los BRICS se derrumbará [ENG]

Irán está a Ipunto de agotar por completo las reservas de interceptores del Golfo y, además, ha mermado considerablemente las menguantes reservas de defensa aérea israelí-estadounidenses, ya que Irán ha dado prioridad inicialmente a los misiles y drones más antiguos...El asesinato del líder supremo ha resultado ser un error garrafal. En lugar de provocar un colapso de la moral, ha dado lugar a una oleada masiva de apoyo a Irán. Ha encendido los ánimos de los chiítas de toda la región...Tel Aviv y EEUU han interpretado muy mal la situación.

#3 luckyy
Irán, resiste!!!
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Pues se puede dar por jodido el Trump.
