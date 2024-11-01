Irán no es Venezuela: Teherán tiene capacidad de internacionalizar el conflicto y se apoya en un sistema político descentralizado

La estructura política iraní es mucho más compleja que la venezolana, donde en las últimas décadas se había concentrado en Nicolás Maduro y un limitado número de ministros y de la cúpula militar. El ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene simbologías con el pasado y una comparación arriesgada con el presente. Hacia atrás, Irán y EEUU han estado en confrontación regular desde 1953, cuando los gobiernos de Washington y Londres derrocaron al presidente Mohammad Mosaddegh, que nacionalizó los recursos petroleros iraníes.