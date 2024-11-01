edición general
2 meneos
11 clics

Irán no es Venezuela: Teherán tiene capacidad de internacionalizar el conflicto y se apoya en un sistema político descentralizado

La estructura política iraní es mucho más compleja que la venezolana, donde en las últimas décadas se había concentrado en Nicolás Maduro y un limitado número de ministros y de la cúpula militar. El ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene simbologías con el pasado y una comparación arriesgada con el presente. Hacia atrás, Irán y EEUU han estado en confrontación regular desde 1953, cuando los gobiernos de Washington y Londres derrocaron al presidente Mohammad Mosaddegh, que nacionalizó los recursos petroleros iraníes.

| etiquetas: irán , capacidad , internacionalizar , conflicto , sistema , politico
2 0 2 K 12 politica
4 comentarios
2 0 2 K 12 politica
Esfingo #2 Esfingo
En una semana me lo cuentas de nuevo.
1 K 14
sotillo #4 sotillo
#2 La primera semana es sin duda del atacante y lo interesante va a ser a partir de la cuarta, si siguen saliendo misiles de Irán y aumentan las víctimas de civiles iraníes de forma desproporcionada veremos si pueden defender esta situación
0 K 10
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver si con un poco de suerte Irán se convierte en la tumba política de Trump.
0 K 12
alexwing #3 alexwing
Por supuesto que no es Venezuela, Irán tiene un pueblo valiente que saldrá a la calle para echar lo poco que quede de ese régimen asesino.
0 K 9

menéame