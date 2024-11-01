Irán niega implicación en ataques a Erbil y aeropuerto de Kuwait

Una fuente de las Fuerzas Armadas de Irán negó a Al Mayadeen cualquier implicación de Irán o de grupos de resistencia en el ataque contra una refinería en Erbil, en el norte de Irak. La fuente aseguró que se trató “con toda certeza de una acción llevada a cabo por Estados Unidos” y señaló que Washington también sería responsable del ataque a un radar civil en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, buscando provocar caos y tensiones en la región.