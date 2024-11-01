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Irán niega implicación en ataques a Erbil y aeropuerto de Kuwait

Una fuente de las Fuerzas Armadas de Irán negó a Al Mayadeen cualquier implicación de Irán o de grupos de resistencia en el ataque contra una refinería en Erbil, en el norte de Irak. La fuente aseguró que se trató “con toda certeza de una acción llevada a cabo por Estados Unidos” y señaló que Washington también sería responsable del ataque a un radar civil en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, buscando provocar caos y tensiones en la región.

| etiquetas: irán , erbil , kuwait , niega implicación
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5 comentarios
11 3 0 K 137 actualidad
estemenda #2 estemenda
Cuanto peor, mejor para su beneficio político como decía Rajoy.
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Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 hay que citarlo bien
“ Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político”
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#5 rogerillu
EEUU nunca haría algo así…
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menéame