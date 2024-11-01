Evacuación de los soldados europeos desde Erbil tras repetidos ataques desde Irán a la base aérea de Al-Harir en Iraq

Hoy sábado, se ha iniciado la evacuación inmediata de decenas de soldados de cinco países europeos, entre ellos Francia e Italia, desde Erbil, en el norte de Iraq, tras los repetidos ataques iraníes a la base militar de Al-Harir, utilizada por una coalición internacional. La fuente afirmó que «convoyes con decenas de soldados de cinco países europeos comenzaron, en la madrugada, a evacuar a su personal desde Erbil hacia Turquía a través del paso fronterizo Ibrahim Khalil».