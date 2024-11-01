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Evacuación de los soldados europeos desde Erbil tras repetidos ataques desde Irán a la base aérea de Al-Harir en Iraq

Evacuación de los soldados europeos desde Erbil tras repetidos ataques desde Irán a la base aérea de Al-Harir en Iraq

Hoy sábado, se ha iniciado la evacuación inmediata de decenas de soldados de cinco países europeos, entre ellos Francia e Italia, desde Erbil, en el norte de Iraq, tras los repetidos ataques iraníes a la base militar de Al-Harir, utilizada por una coalición internacional. La fuente afirmó que «convoyes con decenas de soldados de cinco países europeos comenzaron, en la madrugada, a evacuar a su personal desde Erbil hacia Turquía a través del paso fronterizo Ibrahim Khalil».

| etiquetas: geopolítica , guerra , militar , inteligencia , información
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6 comentarios
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elTieso #3 elTieso
Estaban tardando en descolonizar.
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azathothruna #4 azathothruna *
Franceses primero, seguramente :troll:

Nadie dice que opinaran el pueblo y el gobierno iraqui de este hecho en particular?
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SeñorMarron #5 SeñorMarron
#4 Liderando la retirada, tienen experiencia
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cocolisto #2 cocolisto
A tomar viento en vuesto santo país, mamelucos.
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tul #1 tul
menos europeos haciendo el malnacido por el mundo mientras malgastan dinero publico
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ElBeaver #6 ElBeaver
Irán saldrá impune.
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menéame