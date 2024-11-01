edición general
Irán lanzó misiles hacia Chipre (ENG)

Irán lanzó misiles hacia Chipre (ENG)

También señaló que 300 soldados británicos estaban apostados cerca de la base militar que Irán atacó en Baréin el sábado, y algunos soldados estaban "a varios cientos de metros".

#2 konde1313
Parece que están atacando las bases de quienes les han atacado. En cualquier caso, la UE ha sido atacada como represalia a un ataque ilegal de un país de fuera de la UE. La UE debería tomar represalias inmediatamente contra el Reino Unido por involucrarnos en sus acciones ilegales.
#4 arreglenenlacemagico
#2 Uk no ha atacado a Iran , no difundas bulos
#10 eldelcerro
#4 está mañana decía el primer ministro que tenían "los aviones en el aire" dime tú que significa eso.
#11 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/respuesta-iran-pone-duda-viabilidad-agres Irán es un país cercado. Los países vecinos, desde los del Golfo hasta Turquía y Pakistán, están en la primera línea, tanto del ataque como de las represalias. En todos los países el imperialismo justifica la instalación de bases militares estadounidenses para contribuir a su defensa. Lo que se les olvida añadir es que una base militar siempre atrae el fuego del adversario.
#1 guillersk
Haciendo amigos!!!

Se nota la de "a ver si expandiendo la mierda..."
salteado3 #8 salteado3 *
#1 El avión presidencial de Netanyahu partió ayer al empezar los ataques a Chipre. Ya lo hizo en la otra guerra de 12 días. Se puso seguir el código en flightradar.

Las ratas huyen cuando el barco puede hundirse.
Findeton #3 Findeton
Al parecer, las bases de UK en Chipre están incluidas en la OTAN.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#3 buen motivo para abandonar la OTAN y crear una alianza que defienda exclusivamente los intereses de la Unión Europea
#9 chavi
#3 Si desde esa base han partido ataques a Irán, esa base ha iniciado una agresión
suppiluliuma #6 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¿Por qué deberíamos hacer algo por Ucrania? ¿Acaso está en la Unión Europea? ¡Que cada palo aguante su vela!
También Zazis de MNM: ¿Ahora vamos a hacer algo por Chipre, simplemente porque está en UE? ¡Que se fastidien! ¡La culpa es de la Pérfida Albión! ¡Que les pidan cuentas a ellos!

Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM creen que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a atacar Bielorrusia. Lukashenko permitió que las tropas rusas atacaran Ucrania desde su territorio. Que se jodan los bielorrusos. :troll:
menéame