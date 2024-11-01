Irán lanzó misiles hacia Chipre (ENG)

·
También señaló que 300 soldados británicos estaban apostados cerca de la base militar que Irán atacó en Baréin el sábado, y algunos soldados estaban "a varios cientos de metros".
#2
konde1313
Parece que están atacando las bases de quienes les han atacado. En cualquier caso, la UE ha sido atacada como represalia a un ataque ilegal de un país de fuera de la UE. La UE debería tomar represalias inmediatamente contra el Reino Unido por involucrarnos en sus acciones ilegales.
8
K
83
#4
arreglenenlacemagico
#2
Uk no ha atacado a Iran , no difundas bulos
0
K
10
#7
konde1313
#4
Sí que está participando, lo han reconocido.
www.clarin.com/mundo/gran-bretana-envia-aviones-guerra-oriente-medio-o
2
K
28
#10
eldelcerro
#4
está mañana decía el primer ministro que tenían "los aviones en el aire" dime tú que significa eso.
1
K
20
#11
tierramar
*
www.meneame.net/m/actualidad/respuesta-iran-pone-duda-viabilidad-agres
Irán es un país cercado. Los países vecinos, desde los del Golfo hasta Turquía y Pakistán, están en la primera línea, tanto del ataque como de las represalias. En todos los países el imperialismo justifica la instalación de bases militares estadounidenses para contribuir a su defensa.
Lo que se les olvida añadir es que una base militar siempre atrae el fuego del adversario.
0
K
12
#1
guillersk
Haciendo amigos!!!
Se nota la de "a ver si expandiendo la mierda..."
0
K
11
#8
salteado3
*
#1
El avión presidencial de
Netanyahu
partió ayer al empezar los ataques a Chipre. Ya lo hizo en la otra guerra de 12 días. Se puso seguir el código en flightradar.
Las ratas huyen cuando el barco puede hundirse.
1
K
26
#3
Findeton
Al parecer, las bases de UK en Chipre están incluidas en la OTAN.
0
K
10
#5
ur_quan_master
#3
buen motivo para abandonar la OTAN y crear una alianza que defienda exclusivamente los intereses de la Unión Europea
0
K
11
#9
chavi
#3
Si desde esa base han partido ataques a Irán, esa base ha iniciado una agresión
1
K
30
#6
suppiluliuma
Zazis de MNM
: ¿Por qué deberíamos hacer algo por Ucrania? ¿Acaso está en la Unión Europea? ¡Que cada palo aguante su vela!
También Zazis de MNM
: ¿Ahora vamos a hacer algo por Chipre, simplemente porque está en UE? ¡Que se fastidien! ¡La culpa es de la Pérfida Albión! ¡Que les pidan cuentas a ellos!
Resumen de los comentarios de este enví
o: los Zazis de MNM creen que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a atacar Bielorrusia. Lukashenko permitió que las tropas rusas atacaran Ucrania desde su territorio. Que se jodan los bielorrusos.
7
K
-7
