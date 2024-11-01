Irán inaugura la nueva estación de metro «Santa Virgen María». [ENG]

En unos días, el Gobierno iraní inaugurará oficialmente la nueva estación de metro «Santa Virgen María» (Hazrat Maryam Moghaddas), situada en la línea 6 del metro de Teherán. Esta estación, la vigésimo quinta de la línea, destaca tanto por su diseño arquitectónico como por su simbolismo religioso y cultural. Situada cerca de la catedral armenia de Sarkis, uno de los templos cristianos más representativos de la capital iraní, la estación rinde homenaje a la figura de la Virgen María, venerada tanto por los cristianos como por los musulmanes chi