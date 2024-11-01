edición general
Irán inaugura la nueva estación de metro «Santa Virgen María». [ENG]

En unos días, el Gobierno iraní inaugurará oficialmente la nueva estación de metro «Santa Virgen María» (Hazrat Maryam Moghaddas), situada en la línea 6 del metro de Teherán. Esta estación, la vigésimo quinta de la línea, destaca tanto por su diseño arquitectónico como por su simbolismo religioso y cultural. Situada cerca de la catedral armenia de Sarkis, uno de los templos cristianos más representativos de la capital iraní, la estación rinde homenaje a la figura de la Virgen María, venerada tanto por los cristianos como por los musulmanes chi

HeilHynkel
Pues parece que los radiacales islámicos no son tan radicales como la piara de NATOntados que votan negativo por pura miseria moral.

Gracias a @Beltenebros por levantar la liebre con el artículo de De Prada.

www.meneame.net/story/otra-falsa-bandera
Beltenebros
#1
Muchas gracias.
HeilHynkel
#2

A tí. Nunca pensé que me iba a enterar de algo por De Prada. xD
Pertinax
#3 Podías haberte enterado por Menéame, porque es dupe y portada.
www.meneame.net/story/iran-pais-musulmanes-radicales-dedica-estacion-m
Lyovin81
#2 Eres también uno de mis usuarios más apreciados de la página. Gracias!
security_incident
#1 No me digas!!! Y las cruces de los escudos del Madrid y el Barça baneadas en la final de la Supercopa en Arabia? Pensaba que el wahabismo chachi.

Por cierto, partidazo de Rafinha
themarquesito
María también es una figura relevante en el islam por ser la madre de Jesús, considerado uno de los profetas de esa religión.
HeilHynkel
#4

Y Jesusito ... pero las fotos de la estación no parecen muy iconografía islámica. De hecho, el representar imágenes se dice que es contrario al islam.  media
Robe7064
#6 Los cristianoa armenios y los judíos son religiones "aceptables" en Irán, "gente del Libro". Otra cosa es con los baha'is.

Por otro lado, hay múltiples chanchullos, porque como el vino es parte de la Eucaristía, los cristianos armenios tienen permiso para producirlo, transportarlo, etc., a diferencia de la prohibición para los musulmanes, tanto religiosa como legal. Los cristianos prlducen cantidades que tal vez alcancen para todas las Eucaristías de toda la cristiandad en un año y no es solamente para que se emborrachen ellos. Es la clásica válvula de escape de los regímenes autoritarios.
menéame