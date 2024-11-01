Irán inaugura la nueva estación de metro «Santa Virgen María». [ENG]

En unos días, el Gobierno iraní inaugurará oficialmente la nueva estación de metro «Santa Virgen María» (Hazrat Maryam Moghaddas), situada en la línea 6 del metro de Teherán. Esta estación, la vigésimo quinta de la línea, destaca tanto por su diseño arquitectónico como por su simbolismo religioso y cultural. Situada cerca de la catedral armenia de Sarkis, uno de los templos cristianos más representativos de la capital iraní, la estación rinde homenaje a la figura de la Virgen María, venerada tanto por los cristianos como por los musulmanes chi
| etiquetas: irán , metro , virgen maría , estación
Gracias a @Beltenebros por levantar la liebre con el artículo de De Prada.
www.meneame.net/story/otra-falsa-bandera
Muchas gracias.
A tí. Nunca pensé que me iba a enterar de algo por De Prada.
www.meneame.net/story/iran-pais-musulmanes-radicales-dedica-estacion-m
Por cierto, partidazo de Rafinha
Y Jesusito ... pero las fotos de la estación no parecen muy iconografía islámica. De hecho, el representar imágenes se dice que es contrario al islam.
Por otro lado, hay múltiples chanchullos, porque como el vino es parte de la Eucaristía, los cristianos armenios tienen permiso para producirlo, transportarlo, etc., a diferencia de la prohibición para los musulmanes, tanto religiosa como legal. Los cristianos prlducen cantidades que tal vez alcancen para todas las Eucaristías de toda la cristiandad en un año y no es solamente para que se emborrachen ellos. Es la clásica válvula de escape de los regímenes autoritarios.