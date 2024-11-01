Irán ejecuta a los tres primeros condenados por su participación en las protestas de enero

Las autoridades de Irán han ahorcado este jueves a tres personas condenadas por los asesinatos de dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Los hechos se habrían producido en el marco de los disturbios durante las protestas antigubernamentales del pasado mes de enero, las cuales fueron fuertemente reprimidas por el país centroasiático y donde se registraron miles de víctimas mortales
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Encajan perfectamente en ese plan imaginario de alentamos las protestas, nos cargamos a su lider y los que protestan toman el poder.
La vida en Irán es maravillosa, pero agentes del Mossad o de la CIA reparten magdalenas y a la gente le da por salir a protestar por alguna tontería
La propaganda y los medios que la difunden deberian o hacerlo mejor o dejar de hacerlo mientras esta guerra sin causas usando las nucleares de… » ver todo el comentario
Recuerdo cuando la chavalada catalana tiraba cuatro adoquines por vía Laietana como los que estás noticias repiten la propaganda pro israelí les deseaban colgarlos de un pino alto
Ojo, que esto es una barbaridad, la pena de muerte hay que abolirla en todo el mundo... Por si acaso alguien piensa que defiendo el sistema penal o el régimen irani
Por ello hubiera sido lo moral y correcto apoyar la insurgentes sin montar esta matanza.