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Irán ejecuta a los tres primeros condenados por su participación en las protestas de enero

Las autoridades de Irán han ahorcado este jueves a tres personas condenadas por los asesinatos de dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Los hechos se habrían producido en el marco de los disturbios durante las protestas antigubernamentales del pasado mes de enero, las cuales fueron fuertemente reprimidas por el país centroasiático y donde se registraron miles de víctimas mortales

| etiquetas: irán , ejecución
5 1 1 K 41 actualidad
8 comentarios
5 1 1 K 41 actualidad
Priorat #1 Priorat
A la luz de los acontecimientos las protestas de hace unos meses parecen muy sospechosas.

Encajan perfectamente en ese plan imaginario de alentamos las protestas, nos cargamos a su lider y los que protestan toman el poder.
6 K 80
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
#1 Lo de siempre
La vida en Irán es maravillosa, pero agentes del Mossad o de la CIA reparten magdalenas y a la gente le da por salir a protestar por alguna tontería
3 K 28
tul #4 tul
#1 sospechosas? ya han admitido los gringos que las instigaron ellos hace dias
1 K 23
JackNorte #2 JackNorte *
En medio de una guerra ilegal , es bastante sospechoso unas revueltas dado el historial de golpes de estado de USA , el regimen teocratico de Iran tiene muchisimas cosas malas , pero una invasion y hablar de revueltas casualmente cuando una superpotencia extranjera y un pais genocida los estan bombardeando incluyendo escuelas con mas de cien niñas.
La propaganda y los medios que la difunden deberian o hacerlo mejor o dejar de hacerlo mientras esta guerra sin causas usando las nucleares de…   » ver todo el comentario
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Eibi6 #5 Eibi6 *
Del titular se deduce que los están condenando por ir a una batukada de protesta vestidos de hippies, ya solo en la entradilla se ve que los juzgan por asesinar policías... Debe ser un becario el plumilla, la verdad hay que esconderla un poco más

Recuerdo cuando la chavalada catalana tiraba cuatro adoquines por vía Laietana como los que estás noticias repiten la propaganda pro israelí les deseaban colgarlos de un pino alto

Ojo, que esto es una barbaridad, la pena de muerte hay que abolirla en todo el mundo... Por si acaso alguien piensa que defiendo el sistema penal o el régimen irani
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suppiluliuma #8 suppiluliuma
Un mensaje de los Zazis de MNM al pueblo Iraní: Ciudadano, ¡obedece a tu gobierno! ¡La policía es tu amiga! ¡Nada de manifestaciones! ¡La lucha NO es el camino! ¡El orden es fundamental! ¡Respeta la propiedad privada! ¡Denuncia a los revoltosos! ¡Los alborotadores son terroristas! ¡Los traidores quieren vender nuestra patria a intereses extranjeros! ¡Oponerse al gobierno es terrorismo! ¡La protesta es terrorismo! ¡La desobediencia es terrorismo! ¡Las ejecuciones son necesarias! ¡Sigue al líder supremo! ¡¡¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!
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#6 Kuruñes3.0
Esta consecuencia eran previsible. Ser valientes, competentes y hasta tener razones para defenderse no les hace buenos.
Por ello hubiera sido lo moral y correcto apoyar la insurgentes sin montar esta matanza.
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ElBeaver #7 ElBeaver
MNM poniéndose del lado de los ayatolás, nunca sorprende.
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menéame