Irán ejecuta a los tres primeros condenados por su participación en las protestas de enero

Las autoridades de Irán han ahorcado este jueves a tres personas condenadas por los asesinatos de dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Los hechos se habrían producido en el marco de los disturbios durante las protestas antigubernamentales del pasado mes de enero, las cuales fueron fuertemente reprimidas por el país centroasiático y donde se registraron miles de víctimas mortales