Irán detiene de forma "violenta" a la ganadora del Nobel de la Paz, Narges Mohamadi

La activista estaba participando en un homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos

javibaz #5 javibaz
¿La ha detenido el ICE?
Findeton #1 Findeton
Otro régimen de "paz", paz de los cementerios...
security_incident #2 security_incident *
#1 Tú sabes lo que significa eso de "violenta" entre comillas?
#4 Quaid
son malos y hay que bombearlos ?
Tarod #3 Tarod
Pobre.
Por un segundo me preguntaba que hacía Corina en Iran!!
Connect #6 Connect
Una detención siempre será violenta para el detenido y allegados.
PijoProgre #7 PijoProgre
Respetemos las costumbres por favor, que somos progres
