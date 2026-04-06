Irán denuncia que Israel y EEUU han bombardeado el mayor yacimiento de gas del mundo

Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes. “Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
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Ahora, todo depende de la capacidad de respuesta de Irán y la capacidad que realmente tiene de "someter" a sus atacantes.
Recordemos que Europa se ha desentendido por completo de esta guerra estúpida que los genocidas Trump y Netanyahu han decidido comenzar unilateralmente.
Evidentemente el telediario no te lo va a contar,.pero eso es exactamente lo que está pasando ya mismo, mientras lees este comentario.