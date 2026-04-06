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Irán denuncia que Israel y EEUU han bombardeado el mayor yacimiento de gas del mundo

Irán denuncia que Israel y EEUU han bombardeado el mayor yacimiento de gas del mundo

Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes. “Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

| etiquetas: guerra , iran , eeuu , gas , bombardeo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 luckyy
No sé a qué esperan los políticos neoliberales europeos a tomar medidas contra estos HDP que aparte de las desgracias humanas están provocando desastres medioambientales
8 K 116
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 ahora la va policía del mundo si
0 K 8
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 culpar a Rusia hasta que se supo la verdad
5 K 94
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Culpar a Rusia, sabiendo que la opción menos probable, y ocultar la investigación a la opinión pública, cuando lo que revelava no cuadraba con lo de culpar a Rusia. Y despues, asumir perdidas de miles de millones de euros sin rechistar. Y invertir cientos de miles de millones de euros, financiando a los que te ha reventado el gasoducto.
1 K 26
#10 Garminger2.0
#1 Desde cuándo a los neoliberales les importa un cojón el medio ambiente?
0 K 7
NoPracticante #2 NoPracticante
Verás las risas como a Irán le de por hacer algo parecido.
5 K 81
HartzBaltz #5 HartzBaltz
Estas reservas ya son irrecupersbles. El mundo va a salir de los combustinles fosiles a hostias.
1 K 30
#3 Grahml
Qué se esperaban.

Ahora, todo depende de la capacidad de respuesta de Irán y la capacidad que realmente tiene de "someter" a sus atacantes.

Recordemos que Europa se ha desentendido por completo de esta guerra estúpida que los genocidas Trump y Netanyahu han decidido comenzar unilateralmente.
1 K 23
Supercinexin #9 Supercinexin
#3 Sus atacantes básicamente se han metido en un callejón sin salida del que no pueden escapar y no tienen ningún futuro ninguno de los dos, especialmente el pequeño, o sea la colonia racista, que va a desaparecer en cuanto el grande empiece a sentir los efectos de la bancarrota total en la que ya se encuentra y no pueda, o no quiera, seguir pagándole sus genocidios.

Evidentemente el telediario no te lo va a contar,.pero eso es exactamente lo que está pasando ya mismo, mientras lees este comentario.
1 K 23

menéame