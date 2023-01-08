Irán denuncia ante la ONU que EEUU e Israel están a un paso de meterse en sus protestas y les acusa de "fomentar la violencia"

El Gobierno iraní ha remitido una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que denuncia las "injerencias" y "amenazas" de Estados Unidos en coordinación con Israel en el marco de la oleada de protestas que se han producido en los últimos días en las principales ciudades iraníes y que se han cobrado decenas de muertos. Teherán condena "la conducta ilegal e irresponsable de Estados Unidos en coordinación con el régimen israelí para interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitación y fomento...
| etiquetas: irán , eeuu , onu , israel , denuncia , protestas , violencia
Es un rollo así?
Nah, lo digo por tirar la puta toalla y descartar que este sitio tiene arreglo.
Es la última generación que puede salvar la civilización persa. Una cosa que siempre intenta el fascismo es borrar todo rasgo del pasado y sustituirlo con algo nuevo. En este caso lo nuevo es el estado islámico.
Solo te voy a decir que hablas exactamente igual que Lindsey Graham, adivina en qué lugar te deja eso
Que todavía haya que explicar estas cosas tan obvias es lo que erradica cualquier esperanza para Europa, no vamos a dejar de ser el tonto útil jamás. Qué forma de caer en la retórica imperialista, es increíble.
Pero estamos viendo gracias a la democracia de EEUU y líder escogido por el pueblo Donald Trump que el derecho internacional poco o nada importa.
Eso sin contar a Netahanyu
es.wikipedia.org/wiki/Expansión_musulmana
Súper-súper-nuevo
Prima la ley del más fuerte.
Es un estado fascista, ni hitler O Mussolini llegaban a lo que hace el ayatola allí.
Aquí se llenan la boca llamando fascista a todo el que no les gusta.
Bueno, ya tenéis un auténtico fascista. Un auténtico estado nazi a día de hoy.
En iran tienen sus SS, la guardia islámica y funciona exactamente igual que la hacia la nazi. Puden pararte y secuestrarte sin consecuencias. Es una locura.
Han borrado a cualquier oposición y ser de izquierdas es un delito penado con la muerte, como los nazis otra vez
Hay un largo etc, pero resumiendo. Pocas sanciones son.
Habria que quitarle las sanciones a Hitler? Que tenemos que enviar a un puto nazi nuestros alimentos para mantenerlo allí? Me niego rotundamente. No voy a enviar una mierda a un gobierno que derriba tu puerta te saca a hostias y te ahorca por sospechar que eres gay. Me niego.
Las sanciones en irán no funcionan, primero por que todo lo occidental está prohibido, solo se pueden comprar vienes que están en sintonia con el… » ver todo el comentario
Puedes enumerarme las sanciones económicas que se han impuesto a Irán por violaciones de derechos humanos?
Dime una sola.
Desde octubre de 2022, en vista del deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, la UE ha aumentado drásticamente las sanciones. Hasta la fecha, se han adoptado 10 paquetes de sanciones". Fuente: www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions-against-iran/
No caigais en su trampa. Ignorar los comentarios que intentan
Criminalizar a los manifestantes.
Convertir en víctimas al gobierno islamofascista.
Culpar a otros gobiernos de las protestas.
Desconozco que les mueve a hace esto pero no es nada bueno.
Gente, no caigáis en mi trampa
No había caído en eso. Hay sanciones para comer y no hay sancione para drones rusos y misiles intercontinentales? Pero que coño
Que hayan asesinado, sometido, arruinado a la población no ha tenido nada que ver, echemos las culpas a EEUU e Israel de que la gente este viviendo una pesadilla nazi y así, aunque no nos libre ni dios de la fuera del peblo, haremos un daño final.
Aun así aquí en España la supuesta izquierda está de la mano con el gobierno de irán al no denunciar sus crimines y sus acólitos están criminalizando a gente a la que están matando por no querer seguir leyes religiosas del siglo 5.
El problema viene de la mala gestión y corrupción con los siguientes presidentes que fueron clérigos integristas en vez de un ingeniero civil.
Aquí tienes un gráfico de la evolución del PIB de Irán.
Adivina en qué año entran las sanciones masivas al crudo y la expulsión del sistema SWIFT (las anteriores sanciones Ibán dirigidas contra dirigentes del régimen)? Sí, 2010
Adivina en qué año se firma él tratado nuclear y se levantan gran parte de las sanciones? Si, desde el 2015 hasta el 2017
Adivina en qué año USA rompe el tratado nuclear de forma unilateral para volver a imponer las sanciones? Sí, 2019. Primer mandato de Trump.
Ahora mira la correlación absoluta con la evolución del PIB
Por cierto, ninguna, ni una sola de las sanciones han sido por motivo de los derechos humanos.
Lo estás usando para defender el régimen nazi que no critica la Irene montero de turno, por sus motivos privados, sean los que sean.
Todo se basó en la sharia, como puedes hacer funcionar un país tan gigantesco con leyes del siglo 5?
Al mismo tiempo tienes al pueblo totalmente sometido, controlas todo, lo que comen, como duermen, a quien tocan, que visten, lo que ven, lo que hablan. Simplemente el fascismo islámico es imposible, es incompatible con la vida y con cualquier civilización.
Hay leyes dracononicas para todo. Imaginaos estudiar arte y ser mujer, nunca jamás podrás… » ver todo el comentario
Esto era para 5, me cuelgo de #4
www.heraldo.es/noticias/internacional/2023/01/08/iran-espana-condena-i
Circulen que aquí no hay nada que ver...
Sorpresón en las gaunas!!
PD: ni de izquierdas ni de derechas, verdad?