Irán denuncia ante la ONU que EEUU e Israel están a un paso de meterse en sus protestas y les acusa de "fomentar la violencia"

El Gobierno iraní ha remitido una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que denuncia las "injerencias" y "amenazas" de Estados Unidos en coordinación con Israel en el marco de la oleada de protestas que se han producido en los últimos días en las principales ciudades iraníes y que se han cobrado decenas de muertos. Teherán condena "la conducta ilegal e irresponsable de Estados Unidos en coordinación con el régimen israelí para interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitación y fomento...

etiquetas: irán , eeuu , onu , israel , denuncia , protestas , violencia
35 comentarios
antesdarle #3 antesdarle
Podrían haber venido directamente a Menéame a denunciar, que al final podemos hacer lo mismo que hará la ONU
#6 Javiersoler
#1 #2 #3 entonces decís que el our lo revelando del nazismo islámico irani es eeuu e Israel. Los que protestan en la calle son traidores al gran ayatola, divinidad del profeta?
Es un rollo así?
Nah, lo digo por tirar la puta toalla y descartar que este sitio tiene arreglo.
Es la última generación que puede salvar la civilización persa. Una cosa que siempre intenta el fascismo es borrar todo rasgo del pasado y sustituirlo con algo nuevo. En este caso lo nuevo es el estado islámico.
#10 Dav3n
#6 Yo he dicho eso en mi mensaje? xD

Solo te voy a decir que hablas exactamente igual que Lindsey Graham, adivina en qué lugar te deja eso :troll:

Que todavía haya que explicar estas cosas tan obvias es lo que erradica cualquier esperanza para Europa, no vamos a dejar de ser el tonto útil jamás. Qué forma de caer en la retórica imperialista, es increíble.
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso *
#6 si ves que en algún momento defiendo o defendí al régimen dictatorial de Irán me avisas.

Pero estamos viendo gracias a la democracia de EEUU y líder escogido por el pueblo Donald Trump que el derecho internacional poco o nada importa.
Eso sin contar a Netahanyu
#20 diablos_maiq
#6 Son musulmanes desde el siglo VII
es.wikipedia.org/wiki/Expansión_musulmana

Súper-súper-nuevo :palm:
Enésimo_strike #22 Enésimo_strike
#20 los españoles somos mayoritariamente cristianos desde hace más de 600 años y aún así el régimen nacional-católico fue en un momento concreto que ya se dejó atrás. No es lo mismo ser un país de musulmanes que un Estado islámico, como no es lo mismo ser un país de cristianos a ser un pais nacional-católico.
#23 diablos_maiq
#22 ni haber disfrutado de la inquisición durante unos cuantos siglos...
#33 Javiersoler *
#20 y un estado islámico desde el single 20. De nada crack
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
La ONU ha demostrado que no sirve para nada en los últimos tiempos, ni la Corte Penal Internacional y espérate a que Trump mueva ficha para poner a la OTAN en el mismo saco.

Prima la ley del más fuerte.
#7 Javiersoler
#5 que levanten las sanciones? Por que? Más le deberían poner.
Es un estado fascista, ni hitler O Mussolini llegaban a lo que hace el ayatola allí.
Aquí se llenan la boca llamando fascista a todo el que no les gusta.
Bueno, ya tenéis un auténtico fascista. Un auténtico estado nazi a día de hoy.

En iran tienen sus SS, la guardia islámica y funciona exactamente igual que la hacia la nazi. Puden pararte y secuestrarte sin consecuencias. Es una locura.
Han borrado a cualquier oposición y ser de izquierdas es un delito penado con la muerte, como los nazis otra vez
Hay un largo etc, pero resumiendo. Pocas sanciones son.
security_incident #8 security_incident
#7 Las protestas son por la situación económica. Estás a favor de mejorar la situación económica de los que protestan?
#11 Javiersoler *
#8 por supuesto y eso pasa por sacar a ese régimen fascista inmediatamente.
Habria que quitarle las sanciones a Hitler? Que tenemos que enviar a un puto nazi nuestros alimentos para mantenerlo allí? Me niego rotundamente. No voy a enviar una mierda a un gobierno que derriba tu puerta te saca a hostias y te ahorca por sospechar que eres gay. Me niego.
Las sanciones en irán no funcionan, primero por que todo lo occidental está prohibido, solo se pueden comprar vienes que están en sintonia con el…   » ver todo el comentario
security_incident #16 security_incident
#11 Nadie de pide que envíes nada.
Puedes enumerarme las sanciones económicas que se han impuesto a Irán por violaciones de derechos humanos?

Dime una sola.
#18 Javiersoler
#16 "2011, la UE estableció un régimen de sanciones contra Irán en respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos en el país. Las sanciones van siendo renovadas anualmente desde entonces, y se prorrogaron por última vez hasta el 13 de abril de 2026.

Desde octubre de 2022, en vista del deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, la UE ha aumentado drásticamente las sanciones. Hasta la fecha, se han adoptado 10 paquetes de sanciones". Fuente: www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions-against-iran/
security_incident #21 security_incident *
#18 Dime cual de todas esas sanciones por las graves violaciones de derechos humanos son económicas. Puedes utilizar tu fuente. A ver cuándo se les prohibió el sistema SWIFT o exportar petróleo o sancionar a terceros países por comprar petróleo por el motivo de graves violaciones a los derechos humanos.
#29 Javiersoler
#21 como dice #26. Cito "es curioso que las sanciones no hayan evitado que el régimen pueda tener un programa nuclear y pueda fabricar y surtir de misiles y de drones a la región, incluso a llegar a tener más vectores que Rusia en ciertos momentos. pero que sí hayan conseguido que el ayatolá diga que sin velo toca paliza (paliza muy moral), arrasar con los recursos hídricos y gestionar la economía de manera nefasta. Curioso curioso."
security_incident #31 security_incident *
#29 Ya está Javi. Respira. Tú descansa, merienda y avísame cuando llegue papá o mamá.
#24 Javiersoler
#16 gente, este individuo está cambiando el tema de la conversión sobre irán, para que no se hable de la tremenda violacion de derechos humanos básicos por la que la gente se etsa revelando y tratar de convertir al gobierno en una especie de víctima y a los manifestantes en una especie de traidores a un régimen santo.
No caigais en su trampa. Ignorar los comentarios que intentan

Criminalizar a los manifestantes.

Convertir en víctimas al gobierno islamofascista.

Culpar a otros gobiernos de las protestas.

Desconozco que les mueve a hace esto pero no es nada bueno.
security_incident #25 security_incident *
#24 A quién hablas? Jajaja. Estás zumbado.

Gente, no caigáis en mi trampa xD xD xD
security_incident #30 security_incident
#27 Guay. Así por encima veo mucho rollo y muy pocas fuentes ni comunicados por parte de las organizaciones opositoras con sus reclamaciones. Me lo terminaré de ler mientras veo la final de la Supercopa de España esta noche en el estadio King Abdullah en Yeda, Arabia Saudí.
security_incident #19 security_incident
#17 Bueno chico. Voy a ver si encuentro a algún adulto para debatir con argumentos. Están tus padres en casa?
#28 Javiersoler *
#26 oye me guardo tu valoración del tema y la uso en otro momento.
No había caído en eso. Hay sanciones para comer y no hay sancione para drones rusos y misiles intercontinentales? Pero que coño
#4 Javiersoler *
Como buenas serpientes que son.
Que hayan asesinado, sometido, arruinado a la población no ha tenido nada que ver, echemos las culpas a EEUU e Israel de que la gente este viviendo una pesadilla nazi y así, aunque no nos libre ni dios de la fuera del peblo, haremos un daño final.
Aun así aquí en España la supuesta izquierda está de la mano con el gobierno de irán al no denunciar sus crimines y sus acólitos están criminalizando a gente a la que están matando por no querer seguir leyes religiosas del siglo 5.
security_incident #5 security_incident
#4 Que levanten las sanciones y ya no le echaremos las culpas de la ruina a Estados Unidos. Mira qué fácil lo tienen.
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Las sanciones no tienen nada que ver, el pais incluso mejoró cuando estaba de presidente Mahmud Ahmadineyad.
El problema viene de la mala gestión y corrupción con los siguientes presidentes que fueron clérigos integristas en vez de un ingeniero civil.
security_incident #12 security_incident
#9 Si las sanciones no afectan a la economía, por qué se sanciona?
Aquí tienes un gráfico de la evolución del PIB de Irán.

Adivina en qué año entran las sanciones masivas al crudo y la expulsión del sistema SWIFT (las anteriores sanciones Ibán dirigidas contra dirigentes del régimen)? Sí, 2010

Adivina en qué año se firma él tratado nuclear y se levantan gran parte de las sanciones? Si, desde el 2015 hasta el 2017

Adivina en qué año USA rompe el tratado nuclear de forma unilateral para volver a imponer las sanciones? Sí, 2019. Primer mandato de Trump.

Ahora mira la correlación absoluta con la evolución del PIB

Por cierto, ninguna, ni una sola de las sanciones han sido por motivo de los derechos humanos.  media
#17 Javiersoler
#12 hola. Estas usando las sanciones que no le afectan a la economía, una por que ellos repudian todo lo occidental (el gobierno. Y dos por que venden su petróleo y además no le aplican sanciones ni chiná, ni Rusia, ni otros tantos países.
Lo estás usando para defender el régimen nazi que no critica la Irene montero de turno, por sus motivos privados, sean los que sean.
#13 Javiersoler *
#9 y que es un estado fascista con gobierno único.
Todo se basó en la sharia, como puedes hacer funcionar un país tan gigantesco con leyes del siglo 5?
Al mismo tiempo tienes al pueblo totalmente sometido, controlas todo, lo que comen, como duermen, a quien tocan, que visten, lo que ven, lo que hablan. Simplemente el fascismo islámico es imposible, es incompatible con la vida y con cualquier civilización.
Hay leyes dracononicas para todo. Imaginaos estudiar arte y ser mujer, nunca jamás podrás…   » ver todo el comentario
Enésimo_strike #26 Enésimo_strike *
es curioso que las sanciones no hayan evitado que el régimen pueda tener un programa nuclear y pueda fabricar y surtir de misiles y de drones a la región, incluso a llegar a tener más vectores que Rusia en ciertos momentos. pero que sí hayan conseguido que el ayatolá diga que sin velo toca paliza (paliza muy moral), arrasar con los recursos hídricos y gestionar la economía de manera nefasta. Curioso curioso.

Esto era para 5, me cuelgo de #4
winstonsmithh #34 winstonsmithh
#4 Tus bulos tienen las patas muy cortas: España condena las "inaceptables" ejecuciones en Irán

www.heraldo.es/noticias/internacional/2023/01/08/iran-espana-condena-i
#35 Javiersoler
#34 España... Pero que ocurre con algunos políticos? Cuando sabremos que piensan Irene montero o belarra?
#2 Dav3n
A buen sitio han ido a quejarse xD

Circulen que aquí no hay nada que ver...
#14 Indiana.Collons
#2 vaya, otro nazi proputin al que le molestan menos los homexuales colgados de grúas y el maltrato a la mujer que las protestas contra los que hacen esto

Sorpresón en las gaunas!!

PD: ni de izquierdas ni de derechas, verdad? xD xD xD
#32 Javiersoler
por fin me dejas ya en paz?
