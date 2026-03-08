Irán, el coladero de bulos

Buenas, escribo esto porque desde que comenzó la salvajada del ataque a Iran vengo observando que se están colando en portada numerosos artículos con bulos evidentes, medias verdades infladas y retransmisiones directas de la propaganda Iraní.

Apoyados por comentarios que ponen el conflicto como si hubiera dos bandos nivelados a nivel militar e Iran estuviese respondiendo con la misma contundencia que los sionistas-estadounidenses, y presentando la ausencia de evidencias a favor de Irán como una censura que no permite que ninguno de los daños causados se conozca. Sobre esto, dos ejemplos que prueban que cuendo Irán realiza un ataque de envergadura, nos vamos a enterar perfectamente:

1- China reportó milimétricamente con imágenes de sus satélides como Estados Unidos iba llenando sus bases en oriente medio de aviones y equipo, como se informó en:

meneame.net/m/mnm/fuerzas-armadas-china-difunden-imagenes-satelitales-

si fuimos capaces de saber perfectamente el despliegue estadounidense en tiempo real y chinos y Rusos tienen sus constelaciones observando. Si nos ha llegado esto, ¿cómo no vamos a enterarnos de que por ejemplo, la mayor refinería de Israel ha sido destruida, como se afirmaba en el enésimo bulo que ha llegado a portada?

www.meneame.net/story/iran-contraataca-destruyendo-refineria-israeli-h

2- El ataque más exitoso de Irán parece haber sido la destrucción del carísimo y valioso radar de alerta temprana THAAD en Jordania, como bien se informaba aquí

www.meneame.net/story/iran-destruye-radar-estadounidense-clave-jordani

Este radar está situado en la base Muwaffaq Salti, en Jordania. Coordenadas:

www.google.com/maps?q=31.832,36.782

en medio del desierto, y aun así nos hemos enterado. Si nos ha llegado esto ¿cómo no nos vamos a enterar de que Estados Unidos utiliza alfombrado de bombas en Teherán, como falsamente se afirmaba en

www.meneame.net/story/medios-iranies-publican-imagenes-bombardeos-alfo

Se ha llegado a repetir bulos del año pasado, como el de que Netanyahu huia a Alemania:

meneame.net/story/netanyahu-alemania-aumentan-rumores-sobre-salida-pri

(el año pasado fue a Grecia). Cuando la realidad es que era el avión presidencial el evacuado para evitarle daños y Netanyahu no tardaba en salir haciéndose fotos en un lugar donde impactó un misil al Oeste de Jerusalén.

Se están difundiendo exageraciones, medias verdades y bulos para presentar una confrontación que no existe realmente, solo para apaciguar la injusticia real que se está cometiendo. Las "noticias" que salen de los medios iranies no son para vosotros, son intentos de consolar y apaciguar a la población iraní mientras atacan sus ciudades.

Aquellos que difundís estas historias en realidad os habéis creído la propaganda sionista-estadounidense de que Iran es una gran potencia "maligna", como hace años con Iraq o Siria, cuando en realidad es un país destrozado y sediento que hace lo que puede para sobrevivir, y que los sionistas utilizan para someter a la región y los estadounidenses utilizan para hacer negocio militar y distraer de los problemas internos reales. Un saco de boxeo para descargar golpes fáciles.

No meneeis noticias inventadas, no contrastadas o retransmisiones directas de la propaganda iraní, por mucho que la noticia en si os agrade. De eso va este portal (creo). Dejemos de creernos noticias tendenciosas y conspiranoicas al más puro estilo Iker Jimenez que solo buscan satisfacer nuestra necesidad de justicia ante tanta barbarie, porque la realidad es así de cruda y horrible. La difusión de bulos reconfortantes no va a salvar la vida ni de un pobre iraní, más bien todo lo contrario.