Irán contraataca destruyendo la refinería israelí de Haifa como represalia por la destrucción de su refinería Shahran en Teheran [eng]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CRGI) informó que lanzó un ataque con misiles contra una refinería de petróleo en Haifa, Israel, la noche del sábado en represalia por el ataque a la infraestructura energética iraní. En un comunicado publicado por su medio oficial Sepah News, el cuerpo indicó que la refinería había sido atacada con misiles Kheibarshekan en respuesta a los ataques contra las propias instalaciones iraníes.