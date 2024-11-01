edición general
8 meneos
10 clics

Irán ataca hoy con misiles una importante central eléctrica israelí, sin heridos ni daños [eng]

La Corporación Eléctrica de Israel afirma que su infraestructura no sufrió daños tras el ataque con misiles balísticos iraníes. Esta aclaración se produce después de que un misil balístico iraní impactara en una zona despoblada cerca de Hadera, donde la Corporación Eléctrica de Israel opera una importante central eléctrica. La mayor planta eléctrica de Israel que Irán ha intentado atacar hoy, 25 de marzo de 2026, es la central de Orot Rabin, ubicada en la ciudad costera de Hadera.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , ataques
8 0 0 K 114 actualidad
4 comentarios
8 0 0 K 114 actualidad
perrico #4 perrico
Si hubiese habido daños los negarían igualmente.
3 K 44
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
No ha habido daños pero la pararán por un incendio en la máquina de refrescos.

Cualquiera sabe
2 K 29
alehopio #1 alehopio
Han cumplido las amenazas de represalia por los ataques Israelíes a centrales eléctricas de Irán de ayer:

Irán amenaza centrales eléctricas en Israel y lanza misiles en represalia por ataque a instalaciones energéticas en su territorio
www.meneame.net/m/actualidad/iran-amenaza-centrales-electricas-israel-
0 K 18

menéame