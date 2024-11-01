Irán ataca hoy con misiles una importante central eléctrica israelí, sin heridos ni daños [eng]

La Corporación Eléctrica de Israel afirma que su infraestructura no sufrió daños tras el ataque con misiles balísticos iraníes. Esta aclaración se produce después de que un misil balístico iraní impactara en una zona despoblada cerca de Hadera, donde la Corporación Eléctrica de Israel opera una importante central eléctrica. La mayor planta eléctrica de Israel que Irán ha intentado atacar hoy, 25 de marzo de 2026, es la central de Orot Rabin, ubicada en la ciudad costera de Hadera.