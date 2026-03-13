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Irán amenaza con extender la crisis marítima al estrecho de Bab Al Mandab

Los analistas ven Bab Al Mandab como un 'segundo estrecho de Ormuz' para Teherán, a través del cual puede aumentar la presión sobre Estados Unidos, Israel y el mundo entero golpeando la arteria de la economía internacional. En una entrevista con 'Al Jazeera', un oficial militar iraní advirtió que su país podría ampliar su campaña para incluir otro estrecho si Washington comete lo que describió como un "error estratégico".

| etiquetas: estados unidos , israel , imperialismo , irán , bab el-mandeb
2 0 1 K 24 actualidad
3 comentarios
2 0 1 K 24 actualidad
rogerius #1 rogerius *
No sé por qué esta gente de euronews se empeña en llamarlo Bab el-Mandab —una búsqueda remite a Bab el-Mandeb. No lo cambio en el envío pero en las etiquetas lo incluyo como Bab el-Mandeb.
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#2 Robe7064
#1 El árabe tiene tres vocales (a, i, u + las versiones largas), la forma más exacta sería Bāb al-Mandib, pero la tradicional es Bab el-Mandeb.

En la Wikipedia en inglés sale que en tigrinya, el principal idioma de Eritrea, es Bab 'al Mandab.
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Findeton #3 Findeton
¿Pero no decían que iban a dejar pasar a todos los que no sean americanos...? O al menos ese bulo/propaganda fue publicado en portada y nadie dijo nada.
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menéame