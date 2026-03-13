Irán amenaza con extender la crisis marítima al estrecho de Bab Al Mandab

Los analistas ven Bab Al Mandab como un 'segundo estrecho de Ormuz' para Teherán, a través del cual puede aumentar la presión sobre Estados Unidos, Israel y el mundo entero golpeando la arteria de la economía internacional. En una entrevista con 'Al Jazeera', un oficial militar iraní advirtió que su país podría ampliar su campaña para incluir otro estrecho si Washington comete lo que describió como un "error estratégico".