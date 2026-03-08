Vía telefónica, "Pezeshkian expresó su gratitud al presidente azerí, Iljam Alíev, por su visita a la Embajada de Irán en Azerbaiyán para ofrecer condolencias por el fallecimiento del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de numerosos civiles, así como por su intención de brindar ayuda humanitaria a Irán", informó la oficina presidencial de Azerbaiyán.
| etiquetas: irán , agradecer , azerbaiyán , ayuda , guerra , dron , persa
Nosotros deberíamos también prestarle ayuda humanitaria a Iran, sobre todo medicamentos y esas cosas vitales, como se intentó hacer en la Franja de Gaza, pese al impedimento de los sionistas.
No hay que olvidar que a estos los apoyaron los gringos e ingleses para luchar contra la izquierda laica y nacionalista arabe.