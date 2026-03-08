Irán agradece a Azerbaiyán por su intención de brindar ayuda humanitaria al país persa

Vía telefónica, "Pezeshkian expresó su gratitud al presidente azerí, Iljam Alíev, por su visita a la Embajada de Irán en Azerbaiyán para ofrecer condolencias por el fallecimiento del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de numerosos civiles, así como por su intención de brindar ayuda humanitaria a Irán", informó la oficina presidencial de Azerbaiyán.