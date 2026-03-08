edición general
9 meneos
7 clics
Irán agradece a Azerbaiyán por su intención de brindar ayuda humanitaria al país persa

Irán agradece a Azerbaiyán por su intención de brindar ayuda humanitaria al país persa

Vía telefónica, "Pezeshkian expresó su gratitud al presidente azerí, Iljam Alíev, por su visita a la Embajada de Irán en Azerbaiyán para ofrecer condolencias por el fallecimiento del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de numerosos civiles, así como por su intención de brindar ayuda humanitaria a Irán", informó la oficina presidencial de Azerbaiyán.

| etiquetas: irán , agradecer , azerbaiyán , ayuda , guerra , dron , persa
8 1 0 K 111 actualidad
6 comentarios
8 1 0 K 111 actualidad
Spirito #1 Spirito *
Poco a poco se van uniendo países del entorno a Irán por la barbarie de EEUU y no es para menos.

Nosotros deberíamos también prestarle ayuda humanitaria a Iran, sobre todo medicamentos y esas cosas vitales, como se intentó hacer en la Franja de Gaza, pese al impedimento de los sionistas.
2 K 32
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Un armenio le dice a un turcófono que va a presentar ayuda a gente que ha sometido a Persia a algo peor que el cuento de la criada.
0 K 10
zogo #3 zogo
#2 Los iraníes no tienen la culpa del régimen criminal de los ayatolás.

No hay que olvidar que a estos los apoyaron los gringos e ingleses para luchar contra la izquierda laica y nacionalista arabe.
3 K 49
#4 carraxe *
#2 ¿No son todos chiitas? O por lo menos musulmanes. Pues tendrán que seguir el protocolo. Por ejemplo si aquí tuviésemos la suerte de q la diñara Macrón Napoleón, también habría que hacer el saludo de rigor e iría el presidente.
0 K 8
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
#4 De ninguna manera. Arabia Saudita prefiere a cristianos que a Chiíes duodécimanos.
0 K 10
#6 carraxe
#5 Lo que quedó claro es que Saudi prefiere sionistas antes que ninguna otra cosa
0 K 8

menéame