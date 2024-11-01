edición general
El invierno demográfico de Reino Unido del que nadie habla: un millón de ciudadanos abandonó el país entre 2021 y 2024, según la oficina estadística

Durante años, el Reino Unido ha construido su debate político en torno a la llegada de inmigrantes. “Recuperar el control de las fronteras” fue el mantra de la campaña del Brexit. Desde entonces, se han aprobado leyes más duras, se ha debatido sobre visados, se han reformado umbrales salariales y se ha convertido el control fronterizo en una bandera electoral. Pero, mientras Westminster sigue mirando obsesivamente hacia quienes entran, el país está sufriendo un fenómeno mucho más inquietante del que apenas se habla: los que se marchan.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Solo por la comida ya es razón suficiente
Dragstat #4 Dragstat *
Nuevamente recalcar que tener cerca de 1 niño por mujer significa una reducción del 50% entre generaciones de padres a hijos. Estas diferencias en decimales provocan resultados exponenciales. A los dirigentes actuales les da igual, y tampoco son conscientes, y a la mayoría de los ciudadanos tampoco les importa. Lo que viene en unas décadas va a ser de novela distópica, y no porque sea un problema la reducción, sino por la velocidad del cambio. Sobre todo porque hay que ser muy optimista para pensar que nos vamos a mantener en 1. Si baja solo a 0,70 con un 66% de reducción de la población nativa ya es un milagro.
Gry #3 Gry
El artículo solo menciona de pasada el principal problema: Si no puedes permitirte un piso en propiedad o alquiler no es que te vayas, es que te están echando. :-P
#2 cocococo
Muchos están en Canarias borrachos todo el día.
Tontolculo #5 Tontolculo
#2 y en toda nuestra costa mediterránea. Ese sí que es un gran reemplazo de esos
asola33 #8 asola33
Es que es lo que querían. Les ha salido bien.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
no sois bienvenidos aqui
PijoProgre #7 PijoProgre *
A UK le va muy bien con o sin inmigrantes, con o sin Brexit. Es un país mucho más rico que España y con un ejercito que nos da mil vueltas. Es la realidad le pese a quien le pese
