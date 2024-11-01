edición general
Investigan a un vecino de El Ejido por arrojar a su perro a un contenedor de basura

Agentes de la Policía Local de El Ejido investigan a un varón como presunto autor de un delito de abandono y maltrato animal. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando el individuo arrojó a un perro de pequeño tamaño al interior de un contenedor de basura. La intervención se activó gracias a la colaboración ciudadana, después de que una mujer alertara al CECOV sobre la presencia del animal atrapado. Ya que presentaba graves síntomas de deshidratación, el perro tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria, donde permanece...

#1 Poligrafo
Que asco de gente.
Delay #2 Delay
Ojalá lo tiren a él a un contenedor de basura cuando sea viejo y dependiente.
#4 DonaldBlake
#2 Yo lo tiraría ya mismo.
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
#5 pirat
mascotistas
cfsr86 #6 cfsr86
Sigo sin entender porque en estos casos, y para acabar con ellos no se hace publica su identidad...
