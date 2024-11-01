Investigan a un vecino de El Ejido por arrojar a su perro a un contenedor de basura

Agentes de la Policía Local de El Ejido investigan a un varón como presunto autor de un delito de abandono y maltrato animal. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, cuando el individuo arrojó a un perro de pequeño tamaño al interior de un contenedor de basura. La intervención se activó gracias a la colaboración ciudadana, después de que una mujer alertara al CECOV sobre la presencia del animal atrapado. Ya que presentaba graves síntomas de deshidratación, el perro tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria, donde permanece...