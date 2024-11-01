Investigamos la psicosis de IA [EN]  

Las personas están desarrollando comportamientos antisociales y obsesivos tras utilizar la IA; algunas incluso se han quitado la vida. Una periodista comenzó a recibir correos electrónicos de personas con crisis de salud mental tras utilizar la IA. Investigó y descubrió que las empresas anteponían los beneficios a la vida de los usuarios. More Perfect Union es una redacción sin ánimo de lucro ganadora de un Emmy cuya misión es empoderar a los trabajadores. Esto es lo que significa: informamos sobre las luchas y los retos reales de la c