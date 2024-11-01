Las personas están desarrollando comportamientos antisociales y obsesivos tras utilizar la IA; algunas incluso se han quitado la vida. Una periodista comenzó a recibir correos electrónicos de personas con crisis de salud mental tras utilizar la IA. Investigó y descubrió que las empresas anteponían los beneficios a la vida de los usuarios. More Perfect Union es una redacción sin ánimo de lucro ganadora de un Emmy cuya misión es empoderar a los trabajadores. Esto es lo que significa: informamos sobre las luchas y los retos reales de la c
Están diseñadas para generar adicción, todo lo que dices esta bien, eres el único ser humano que lo ha pensado, te hacen preguntas..
Todo esto es un fine tunning pensado para que no puedas dejar de usarlas. Puedes acabar atribuyéndoles características humanas.
Debería regularse el que los prompts maestros fuesen públicos.