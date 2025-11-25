edición general
Investigadores de la UVa en Soria descubren, en el Teide, el árbol vivo más longevo de la UE

El hallazgo, en el Parque Nacional del Teide, encuentra un cedro canario de 1.544 años. El hallazgo forma parte de un proyecto de conservación desarrollado junto a la Fundación Endesa y el Cabildo de Tenerife. Investigadores del campus de la Universidad de Valladolid en Soria han identificado un cedro canario de 1.544 años como el árbol vivo más antiguo de la Unión Europea. El hallazgo, presentado por la Fundación Endesa, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de Valladolid, forma parte de un proyecto para la conservación y protección de....

6 comentarios
eltoloco #1 eltoloco
Menos mal que no han dicho de Europa :troll:
pitercio #2 pitercio *
Ahí va cumpliendo años, en 2022 ya lo habían descubierto www.rtve.es/noticias/20220127/cedro-canario-teide-arbol-mas-viejo-euro
reivaj01 #4 reivaj01
#3 #2 Los años perrunos equivalen a 7 años humanos.
Los años cedrunos a 21.
PaulDurden #3 PaulDurden
En el año 2022 tenía 1.481 años.
Se hacen mayores tan rápido.... xD
1 K 20
Jakeukalane #6 Jakeukalane
#3 bueno, ese estaba en el Teide de Europa. Que no sé dónde estará la verdad porque yo solo conozco un Teide y está en África.
Stieg #5 Stieg
Yo pensaba que los olivos milenarios del Montsià eran más antiguos, oí que los habían plantado los romanos.
