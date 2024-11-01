Investigadores de UCLA descubren material metálico que conduce el calor casi tres veces mejor que el cobre

Un equipo internacional liderado por la Universidad de California en Los Ángeles ha identificado un material metálico con la mayor conductividad térmica jamás medida en su categoría, un hallazgo que reabre el debate sobre los límites físicos del transporte de calor en metales. El estudio, publicado en la revista Science, describe cómo la fase theta del nitruro de tantalio logra disipar calor a una velocidad que hasta ahora parecía reservada a materiales exóticos o semiconductores avanzados.