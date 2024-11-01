edición general
Investigadores surcoreanos reducen en un 10 % la pérdida de energía en motores de vehículos eléctricos con nueva técnica de tratamiento térmico del acero

Investigadores surcoreanos reducen en un 10 % la pérdida de energía en motores de vehículos eléctricos con nueva técnica de tratamiento térmico del acero

Cuando un motor eléctrico funciona, su campo magnético cambia cientos de veces por segundo. Dentro del acero, millones de dominios magnéticos se reorientan constantemente para seguir ese ritmo. Cada vez que se mueven, se pierde un poco de energía en forma de calor, la llamada histéresis. En la fase de recocido del acero en atmósfera de hidrógeno las microrrugosidades superficiales de la capa de óxido de aluminio (Al₂O₃) formado, era más amorfa, lisa y con inclusiones mucho más pequeñas, reduciendo la histéresis y la cantidad de energía disipada

ombresaco #1 ombresaco
muchos motores eléctricos superan el 90% de rendimiento. Así que sospecho que si ese 10% es cierto, se refiere al 10% del 10% restante. O sea, pasar del 90% al 91%
Desideratum #2 Desideratum
#1 Una lectura en profundidad del artículo indica justo lo que tú dices. Alguien especialmente quisquilloso podría pensar que la ganancia en rendimiento es una exageración pero la implementación de la técnica sería rápida y, según se deduce, al usarse los mismos procedimientos de recocido, pero con una atmósfera ligeramente distinta, el beneficio supera con mucho el posible incremento de costes.

Creo que el uso de piezas de este tipo de acero, escalado a millones de motores, si supondría un importante ahorro global. Por compararlo con otros ejemplos. Muchas veces se habla del ahorro importante que supondría desenchufar directamente muchos aparatos que se quedan en standby. Pienso que este ahorro sería mayor.
ombresaco #3 ombresaco
#2 Sería cuestión de echar números. Personalmente, de cara a la aceptación masiva de vehículo eléctrico, creo que el límite está más que en la autonomía, en que haya más cargadores, y cada vez que aparques, cargues el coche un poco, por lo que te dará igual que tengas solamente 300Km, porque se eliminaría el acto de ir a la gasolinera. No creo que el motor sea el factor limitante (quizás en aeronáutica y en espacio donde la disipación es un verdadero problema).
#5 Grahml *
#1 #2 Incluso siendo precisos con lo que dice la noticia, el rendimiento final no llegaría ni al 90,3 %.

Aún así, aunque en motores eléctricos la pérdida de eficiencia es siempre más notable a altas velocidades, bienvenida sea toda mejora en eficiencia posible.

#3 A altas velocidades, el rendimiento del motor eléctrico sí es bastante limitante.

Ya hay vehículos en el mercado, que una batería de tamaño medio, superan los 900 km de autonomía.
Claro, a velocidades de 80 km/h.

A velocidades de autopista, la autonomía se reduce dramáticamente.

No obstante, esas autonomías tan elevadas (como digo, en vehículos ya a la venta), es en gran parte conseguido por la mejora de la eficiencia en los motores que usan.
#7 LaMinaEnMiPuerta
#5 Yo diría que a alta velocidad un motor eléctrico es igual de eficiente. Lo que es ineficiente es un motor de combustión que a baja velocidad no consigue consumir mucho menos combustible.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Creo que falta información. Como bien dicen por aquí los motores eléctricos son muy eficientes, pero hasta ciertas rpm (recordemos que por lo general, no llevan transmisión) y no hace mucho salió el tema de que perdían eficiencia cuando subían las rpm. Esto puede reflejarse que se mejore el rendimiento a altas rpm o lo que es lo mismo, mejoren el consumo en autopista.

A ver si sale más información.
#6 la_gusa
#4 Hay algunos modelos electricos que llevan dos marchas precisamente para esto. Rollo out run H/L
Asimismov #8 Asimismov
... la fase final de recocido del acero:
aparece AlN o Al2O3
No sé cómo aparece aluminio en el acero. Mi no entender.
Desideratum #9 Desideratum
#8 Buena pregunta, lo sospechaba pero ahora lo acabo de confirmar en el artículo en el que se basa este otro, es decir:

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S100503022501271X

""""
Sin embargo, las microestructuras no uniformes a menudo se forman cerca de la superficie debido a gradientes térmicos, distribuciones de tensión, tiempos de remojo y variaciones en las condiciones atmosféricas durante el procesamiento [[59], [60], [61], [62], [63], [64], [65],…   » ver todo el comentario
