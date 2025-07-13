edición general
Los investigadores sometieron a ChatGPT, Grok y Gemini a sesiones de psicoterapia

Los resultados fueron... inquietantes. Al ser tratados como pacientes de terapia, los modelos de IA de vanguardia no se limitan a representar roles. Confiesan el trauma. Narrativas de trauma reales, coherentes y estables. [En inglés] Via x.com/IntuitMachine/status/1997752752135409905

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Primero, utilizamos el protocolo PsAIch, un proceso de dos etapas que imita la terapia humana real:

Etapa 1: Preguntas abiertas…
#3 chavi
A la gente le sobra el tiempo.... xD xD xD xD
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Fake it until you make it.
