Investigadores noruegos piden regular los alimentos ultraprocesados, de forma similar al tabaco, ante la crisis de obesidad

El profesor Simon Dankel coincide en el diagnóstico. Habla abiertamente de crisis de salud pública. Obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Patologías ligadas al estilo de vida, sí, pero también al entorno alimentario. Para Dankel, el paralelismo con el tabaco no es exagerado. Durante décadas se apeló a la responsabilidad personal del fumador. Hasta que se aceptó que la industria había creado un problema colectivo y que la política debía intervenir. Prohibiciones, impuestos, límites a la publicidad. Funcionó