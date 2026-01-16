Investigadores denuncian en ‘Science’ los controvertidos estudios de Madrid y Andalucía para reactivar la captura de aves cantoras

Una veintena de investigadores han publicado una carta en la revista Science en la que denuncian los controvertidos estudios para reactivar la captura de aves cantoras financiados por los gobiernos de Madrid y Andalucía. Esos trabajos avalados por la Universidad de Alcalá (Madrid), buscan, supuestamente, analizar de forma científica la viabilidad de estas capturas, como quieren los aficionados al silvestrismo, práctica consistente en moldear el canto de especies como jilgueros, pardillos o verderones. Accesible en modo lectura