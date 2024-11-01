edición general
11 meneos
14 clics
Investigador de la NABU denuncia brutal paliza en medio del creciente caso contra entorno de Zelenski

Investigador de la NABU denuncia brutal paliza en medio del creciente caso contra entorno de Zelenski

Ruslán Magamedrasú relató públicamente los momentos de terror que vivió durante un operativo realizado en su propio domicilio el pasado mes de julio. Según su testimonio, el ataque fue ejecutado por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), quienes irrumpieron de manera violenta en su hogar sin presentar ningún tipo de orden judicial clara que respaldara la diligencia[...] sometido con una fuerza desmedida. El detective denunció que lo obligaron a arrodillarse para luego lanzarlo al suelo, donde recibió múltiples golpes...

| etiquetas: ucrania , nabu , corrupción
9 2 4 K 77 politica
8 comentarios
9 2 4 K 77 politica
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Evidentemente fue un ataque de falta bandera urdida desde Moscu :troll:
2 K 48
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
¿Y no se lo cargaron o le tiraron por una ventana? ¿Vivía en un bajo?
4 K 45
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#1 Blanquea el fascismo, blanquea...
3 K 5
Spirito #6 Spirito
#1 Pobre Zelenski. Ahora tendrá que darle explicaciones a Trump. :popcorn:
1 K 22
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#6 Pues que se las de
Mientras tanto el 5º año de cagada especial se aproxima
1 K 16
#4 Abril_2025
En demasiados pocos medios aparece como para ser muy creíble. Solo lo veo en cuatro sitios y dos de ellos son de Facebook. Tampoco lo veo en reddit.

El nombre del señor es real, pero que digan que es un investigador cuando parece ser el jefe también se hace raro.
2 K 27
#8 pozz
#4 Esto apesta a otro burdo montaje fabricado por el Kremlin...
0 K 8
Spirito #5 Spirito *
Qué raro que el régimen ultra corrupto de Zelenski le dé una paliza al encargado por Trump para investigar la corrupción.

¿Se sabe si lo ataron a una farola medio desnudo a 25 grados bajo cero como es habitual allí o algo de eso?

:popcorn:
2 K 14

menéame