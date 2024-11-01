Investigador de la NABU denuncia brutal paliza en medio del creciente caso contra entorno de Zelenski

Ruslán Magamedrasú relató públicamente los momentos de terror que vivió durante un operativo realizado en su propio domicilio el pasado mes de julio. Según su testimonio, el ataque fue ejecutado por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), quienes irrumpieron de manera violenta en su hogar sin presentar ningún tipo de orden judicial clara que respaldara la diligencia[...] sometido con una fuerza desmedida. El detective denunció que lo obligaron a arrodillarse para luego lanzarlo al suelo, donde recibió múltiples golpes...