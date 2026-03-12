·
3

8
clics
Una investigación sobre el ataque a una escuela en Irán donde murieron decenas de niñas apunta a que EEUU había recibido información desactualizada
Información de inteligencia desactualizada seguramente llevó a Estados Unidos a atacar con misiles una escuela primaria en Irán y matar a más de 165 personas, muchas de ellas...
|
etiquetas
:
eeuu
,
iran
,
escuela
,
tomahawk
#2
Barriales
*
Ya estan poniendo excusas.
Lo hicieron aposta.
Lo hicieron a sabiendas.
Lo hicieron porque son unos asesionos/genocidas.
5
K
60
#5
eipoc
#2
la basura de EEUU es la que ha colaborado con Israel para matar decenas de miles de niños en Palestina.
Los niños está visto que solo les importan si es para violarlos o para asesinarlos.
1
K
18
#11
concentrado
#2
Tenían información anticuada, antes de ser una escuela, en ese terreno había una guardería.
1
K
27
#12
corin
#2
Es su modus operandi habitual.
1
K
16
#1
JotaMcnulty
*
Menuda puta vergüenza de artículo donde se justifica el asesinato de niños inocentes por un error. Solo les faltó poner que una escuela de nueva construcción se chocó con un misil Tomahawk.
Hay que ser miserable. Pero sobre todo, hay que ser un hijo de la grandísima puta para subir esa noticia.
Edito: veo que tiene muro de pago pero yo pude leerla y no me saltó...
2
K
31
#3
eltxoa
#1
no entiendo. si la has subido tú!
1
K
20
#6
JotaMcnulty
#3
Ya pero no había visto el muro de pago, en ese momento
0
K
8
#7
calde
RECORDAD:
No es información, es propaganda.
2
K
26
#10
SeñorPresunciones
La culpa fue del informático, claro.
0
K
12
#9
Kachemiro
*
Lo hicieron a propósito. Matar a la familia de sus enemigos y a niños en general es su
Kosher stamp
0
K
11
#4
uyquefrio
Claro, los mapas de la Encarta serían...
0
K
9
#8
JotaMcnulty
Con la web Removepaywall se puede eliminar el muro de pago. No pienso descartar la subida. Y los que me votáis bulo me coméis la p***
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
