Investigación | La 'mala praxis' de la Sanidad de Ayuso: hizo pagos a las gestoras privadas de los hospitales públicos "prescindiendo totalmente del procedimiento legal"

La gestión privatizada de los hospitales públicos madrileños es un modelo complejo que requiere un prolijo sistema de control y vigilancia sobre los pagos que la Consejería de Sanidad debe hacer a las sociedades concesionarias. Además de abonarles millones cada año por la atención médica que prestan a los pacientes del área sanitaria que tienen asignada, se les paga por cada modificación del contrato inicial que firmaron en su día.