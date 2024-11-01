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Investigación | La 'mala praxis' de la Sanidad de Ayuso: hizo pagos a las gestoras privadas de los hospitales públicos "prescindiendo totalmente del procedimiento legal"

Investigación | La 'mala praxis' de la Sanidad de Ayuso: hizo pagos a las gestoras privadas de los hospitales públicos "prescindiendo totalmente del procedimiento legal"

La gestión privatizada de los hospitales públicos madrileños es un modelo complejo que requiere un prolijo sistema de control y vigilancia sobre los pagos que la Consejería de Sanidad debe hacer a las sociedades concesionarias. Además de abonarles millones cada año por la atención médica que prestan a los pacientes del área sanitaria que tienen asignada, se les paga por cada modificación del contrato inicial que firmaron en su día.

| etiquetas: isabel díaz ayuso , sanidad pública , quirón , ribera salud
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4 comentarios
19 4 0 K 143 actualidad
pitercio #1 pitercio
Poco prescinde para lo sátrapa que es.
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#3 daniMate
A ver si os pensáis que va a pagar el CASOPLON con una hipoteca y su sueldo.
Hacen falta muchos sobres para pagar ese aticazo.
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Cehona #2 Cehona
Esto Peinado lo corrije en Semana Santa, el jueves Santo, llamándola a declarar.
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elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Bah, no hace falta. Con que vaya a confesarse y rece un par de padres nuestros, solucionado
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menéame