Las inversiones disparadas y la falta de retornos activan la cuenta atrás de la burbuja de la IA

Los mercados penalizan con fuertes caídas las inversiones masivas de las grandes tecnológicas: "Si a finales de 2026 no hay una inflexión visible, el castigo podría ser estructural"

