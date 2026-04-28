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Una inversión millonaria que se pierde: el Puerto de Alicante inicia el proceso para demoler la isla flotante

Tres años después del inicio de los trabajos y de una inversión de cerca de 4 millones de euros, la Autoridad Portuaria inicia el proceso para eliminar la plataforma. El informe de motivación para la contratación de la "Asistencia Técnica de redacción del proyecto de demolición", recoge el último informe pericial contratado por el puerto alicantino hace un año, en mayo de 2025, que insiste en que la obra ejecutada está en ruina técnica, como adelantó Radio Alicante.

| etiquetas: economia , inversión , hosteleria , obras , despilfarro , alicante
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6 comentarios
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Andreham #3 Andreham
Bueno, lo importante es que quien tuviera que llevarse el dinero se lo llevase.

Los problemas los tapamos porque esta noticia no va a llegar a ningún lado y nadie se va a acordar mañana, y listos.
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Don_Pixote #5 Don_Pixote
Lol

Pensaba que sería algo para el puerto industrial

4millones de euros para una puta plataforma donde se iba a poner un restaurante

Madre mía, a la carcel
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Gry #2 Gry
Vaya chapuza... ¿Se ha reclamado algún tipo de responsabilidad a la constructora?
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Catacroc #1 Catacroc
La inversion hace años que estaba perdida. Lo que estan haciendo ahora es restaurar la zona. Lo que es una buena noticia.
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tul #4 tul
#1 así en unos añitos podrán levantar otra isla, pero esta vez mas grande
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Don_Pixote #6 Don_Pixote
#1 esto era un poco el mismo argumento de justificar la Expo de 2008 en Zaragoza para que las riberas del Ebro quedaran bonitas…
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menéame