Una inversión millonaria que se pierde: el Puerto de Alicante inicia el proceso para demoler la isla flotante

Tres años después del inicio de los trabajos y de una inversión de cerca de 4 millones de euros, la Autoridad Portuaria inicia el proceso para eliminar la plataforma. El informe de motivación para la contratación de la "Asistencia Técnica de redacción del proyecto de demolición", recoge el último informe pericial contratado por el puerto alicantino hace un año, en mayo de 2025, que insiste en que la obra ejecutada está en ruina técnica, como adelantó Radio Alicante.