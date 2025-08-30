edición general
9 meneos
71 clics
Inventan una cerveza sin alcohol que "emborracha" sin rastro de resaca

Inventan una cerveza sin alcohol que "emborracha" sin rastro de resaca

El "milagro" se debe al neurocientífico David Nutt, quien tras años investigando el impacto del alcohol en el cerebro, aisló la molécula clave: el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Según Nutt, este neurotransmisor proporciona "relajación y sociabilidad", mientras que el resto de componentes del alcohol tradicional acaban provocando "ira, agresión y adicción".

| etiquetas: cerveza , emborrachar , alcohol , neurotransmisor , gaba , david nut
7 2 2 K 54 ciencia
22 comentarios
7 2 2 K 54 ciencia
#1 ombresaco
Me sorprende que no haya salido por aquí.
0 K 11
Ah_no_nimo #2 Ah_no_nimo
"Milagro" seria que inventasen una cerveza sin alcohol que sepa a cerveza, o por lo menos no supiese mal
1 K 17
#5 ombresaco
#2 aun prefiriendo la cerveza-cerveza, las tostadas 0.0% las prefiero a las "sin alcohol" de toda la vida
3 K 34
sleep_timer #7 sleep_timer
#2 Estrella De Galicia 0.0 Tostada, hamijo.
2 K 22
#3 kaos_subversivo
#2 borrachera sin resaca! Joder, aunque sepa a rayos merece ser probada :troll:
1 K 15
Supercinexin #13 Supercinexin
#3 Para eso ya tienes el M. No hacen falta extraños productos químicos elaborados en desconocidos laboratorios, como esta "cerveza" :troll:
0 K 17
#18 Grandpiano
#2 Las tostadas 0,0 están en general razonablemente buenas, y mucho mejor que otras bebidas que intentar imitar a la cerveza, como la Cruzcampo.
0 K 7
pepel #4 pepel
Ya estamos bebiendo mierda.
0 K 17
Khadgar #6 Khadgar
"nunca se debe conducir si estás bajo cualquier efecto de relajación"
 media
2 K 28
strike5000 #8 strike5000
Si le quitas la ira y la agresión a las borracheras le quitas la mitad de la gracia. :clap:
2 K 17
Estoeslaostia #9 Estoeslaostia
Espero que el CEO de Cruzcampo no lea esto.
...
..
O si!!
0 K 8
ChatGPT #10 ChatGPT
CerMeza…. Cerveza con M.
Lo veo
0 K 10
Nylo #11 Nylo
Para los que no nos gustan en sí mismas las borracheras, con o sin resaca, esta noticia es irrelevante.
0 K 9
Kantinero #15 Kantinero
Que la vayan probando otros

#11 Entiendo que por consiguiente votaras irrelevante a toda noticia que trate temas que no son de tu gusto
0 K 12
Nylo #16 Nylo *
#15 No, esta me ha parecido particularmente deleznable. Si estás borracho y no das positivo en un control es un peligro. Simplemente de las razones para otorgar un negativo era la única que me parecía aplicable. No existe el voto "producto que incita a delinquir".
0 K 9
#20 ombresaco
#16 según la propia noticia, deshinibe ligeramente, pero sin llegar a emborrachar.
0 K 11
Nylo #21 Nylo *
#20 y según el titular, "emborracha". Podría entonces votar errónea o sensacionalista.
0 K 9
#22 ombresaco
#21 cierto es. Pero tampoco incita a conducir, todo lo contrario
0 K 11
Kantinero #17 Kantinero
#16 Tu verás, tu voto te pertenece

Existen infinidad de noticias deleznables en MNM, prefiero darles relevancia positivizándolas
0 K 12
#19 Grandpiano
#16 Es importante votar negativo a realidades que no nos gustan. Si las censuramos no existen.
0 K 7
calde #12 calde
Para tomar antes de hacer una cirugía a corazón abierto va bien también, no?
0 K 10
vicus. #14 vicus. *
De los de..."Me echaron droja en el
colacao" a los de...Me echaron droja en la cerveza y se me subió a la chavesa"
0 K 19

menéame