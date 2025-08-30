Inventan una cerveza sin alcohol que "emborracha" sin rastro de resaca

El "milagro" se debe al neurocientífico David Nutt, quien tras años investigando el impacto del alcohol en el cerebro, aisló la molécula clave: el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Según Nutt, este neurotransmisor proporciona "relajación y sociabilidad", mientras que el resto de componentes del alcohol tradicional acaban provocando "ira, agresión y adicción".
| etiquetas: cerveza , emborrachar , alcohol , neurotransmisor , gaba , david nut
...
..
O si!!
Lo veo
#11 Entiendo que por consiguiente votaras irrelevante a toda noticia que trate temas que no son de tu gusto
Existen infinidad de noticias deleznables en MNM, prefiero darles relevancia positivizándolas
colacao" a los de...Me echaron droja en la cerveza y se me subió a la chavesa"