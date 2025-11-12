La intubación no siempre es la mejor opción para los ancianos; sólo el 31% sobrevive

A principios de este año, una ambulancia llevó a un hombre de 80 años a la sala de emergencias. Tenía cáncer de pulmón metastásico y su familia le había proporcionado cuidados paliativos en casa. Cuando empezó a adormecerse y a tener dificultades para respirar, su hijo llamó llorando por la emergencia. «Tan pronto como los vi, el hijo dijo:'Ponedle un respirador'», recordó el doctor. Esos pacientes saben que están cerca de la muerte. Pero el hijo seguía insistiendo: «¿Por qué no puedes ponerlo en un respirador?»