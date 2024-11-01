·
15
meneos
70
clics
Intro Cowboy Bebop
Cowboy Bebop (カウボーイビバップ Kaubōi Bibappu?) es una serie de animación japonesa desarrollada por el estudio Sunrise y la productora Bandai Visual en 1998.
etiquetas
cowboy bebop
intro serie
B.S.O.
relacionadas
#1
minossabe
Una genialidad de anime.
Aprovecho para decir que los SEATBELTS actuarán en Barcelona el 5 de diciembre. La primera vez que actúan fuera de Japón.
4
K
59
#2
Aguarrás
*
Joder, desde el 98... Dentro de poco estaremos como los tres viejos que se cuelan en casa capítulo diciendo que ellos levantaron esta colonia con sangre y sudor.
Junto con Golden Boy, de lo mejorcito.
Mierda de la buena.
#1
, El comienzo de Space Lion, con el saxo y de fondo los sonidos de los propulsores es genial.
Luego ya sacan los tambores y la cosa se pone rara. Muy excéntricos estos japoneses.
7
K
81
#3
alfre2
#2
Aprendo, aprendo, aprendo, aprendo,….!!!!
1
K
15
#5
johel
#1
Y yo de vacaciones, mi ruina.
0
K
11
#4
Chicho_
Excelente anime, excelente OST.
1
K
21
