Intro Cowboy Bebop

Intro Cowboy Bebop  

Cowboy Bebop (カウボーイビバップ Kaubōi Bibappu?) es una serie de animación japonesa desarrollada por el estudio Sunrise y la productora Bandai Visual en 1998.

5 comentarios
#1 minossabe
Una genialidad de anime.
Aprovecho para decir que los SEATBELTS actuarán en Barcelona el 5 de diciembre. La primera vez que actúan fuera de Japón.
#2 Aguarrás
Joder, desde el 98... Dentro de poco estaremos como los tres viejos que se cuelan en casa capítulo diciendo que ellos levantaron esta colonia con sangre y sudor. :-S
Junto con Golden Boy, de lo mejorcito.
Mierda de la buena. :take:
#1, El comienzo de Space Lion, con el saxo y de fondo los sonidos de los propulsores es genial.
Luego ya sacan los tambores y la cosa se pone rara. Muy excéntricos estos japoneses.
#3 alfre2
#2 Aprendo, aprendo, aprendo, aprendo,….!!!!
#5 johel
#1 Y yo de vacaciones, mi ruina.
#4 Chicho_
Excelente anime, excelente OST.
