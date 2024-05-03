La interventora de la Complutense declara que Begoña Gómez podía firmar pliegos de contratación para la cátedra

La interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado ante el juez Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la universidad. La interventora de la UCM también ha asegurado que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó de acuerdo con las normas de la universidad. Además, ha señalado que no se exige