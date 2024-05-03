edición general
10 meneos
35 clics
La interventora de la Complutense declara que Begoña Gómez podía firmar pliegos de contratación para la cátedra

La interventora de la Complutense declara que Begoña Gómez podía firmar pliegos de contratación para la cátedra

La interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado ante el juez Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la universidad. La interventora de la UCM también ha asegurado que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó de acuerdo con las normas de la universidad. Además, ha señalado que no se exige

| etiquetas: begoña , gomez
9 1 0 K 111 actualidad
14 comentarios
9 1 0 K 111 actualidad
Comentarios destacados:    
jonolulu #9 jonolulu
Llevamos más de año y medio de caso y no deja de ser una sarta de ridículos de Peinado. Ahora, para dar titulares a la caverna va bien
6 K 89
PaulDurden #1 PaulDurden
Hace tiempo que no sé pq se juzga a esta tía, cual ha sido el delito, la verdad...
2 K 40
#2 Leon_Bocanegra
#1 estar casada con el perro.
4 K 61
PaulDurden #3 PaulDurden
#2 Ya, pero eso no es delito, en todo caso, una carga... xD
3 K 50
#5 Leon_Bocanegra
#3 pues eso , como decía mi abuela: "además de jodía, apaleá"
2 K 36
jonolulu #6 jonolulu
#1 #2 Es un delito de amor
2 K 36
#10 gorgos *
#1 #4 Bego es la única en el PSOE que cree en meritocracia
1 K 30
txutxo #11 txutxo
#1 Pregunta al "peines". Alguna promesa que cumplir antes de su ansiada (por todos) jubilación ?
0 K 7
millanin #12 millanin
#1 el que pueda hacer que haga
1 K 18
pitercio #13 pitercio
Como Peinado, que puede hacer de juez aunque no aprobase una oposición al puesto.
0 K 12
#4 Borgiano
Catedrática y no terminó ni el bachiller... ¡haz que pase!
5 K 12
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#4 Pero donde dice que por gestionar una catedral sea catedrática. :palm: :palm: :palm:
3 K 51
Catacroc #8 Catacroc
#4 Y ademas mujer. Los tiempos que nos toca vivir.
1 K 22
porcorosso #14 porcorosso
#4 ¿De dónde te has sacado lo de catedrática? ¿De los bulos de Vox, de Tellado o de OKdiario?
maldita.es/malditobulo/20240503/begona-gomez-catedra-universidad-compl
www.newtral.es/begona-gomez-catedratica-tellado-factcheck/20250626/
0 K 12

menéame