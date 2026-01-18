El intervencionismo estadounidense se cuadruplicó después de la disolución de la URSS

La retórica de la "defensa nacional" empleada durante largos años por EE.UU. en la Guerra Fría sugeriría que, ante la ausencia de una amenaza existencial, el despliegue de fuerza debería contraerse. Sin embargo, los datos empíricos del Millitary Intervention Proyect (MIP) desmantelan esta premisa: tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, la actividad militar de Estados Unidos en el extranjero se cuadriplicó, pasando de 46 intervenciones documentadas durante toda la Guerra Fría a 188 operaciones entre 1992 y 2017.