·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8780
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
5067
clics
Navidad conformista - Pantomima full
5085
clics
El plan de Wang Huning para que Estados Unidos colapse
6563
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
5496
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
más votadas
362
Graban a escondidas soldados israelíes matando a quemarropa a un palestino de 16 años en Cisjordania [CAT]
388
Europa se toma en serio la idea de cortar el cordón umbilical digital con las grandes tecnológicas del Tío Sam [EN]
444
Los retrasos en la Audiencia Nacional afectan a las causas por corrupción del PP: Ignacio González será juzgado en septiembre del 2027, 23 años después
241
Los superiores de Peinado ya le han corregido 13 veces en la causa contra Begoña Gómez por falta de "indicios" y de "motivación"
385
La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
26
clics
La Intervención de València detecta sobresueldos en la fundación a cargo del concejal de Vox investigado por Fiscalía
El informe de auditoría del Ayuntamiento cuestiona en la extinta Fundación Valencia Activa que cinco contratos menores de de patrocinio cumplan con la ley y señala complementos salariales "indebidos".
|
etiquetas
:
vox
,
valencia
,
abascal
24
5
0
K
179
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
0
K
179
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Quitar bomberos, emergencias, poner toreros, robar las ayudas de la DANA, apoyar a Mazón, seguir robando. Matar y robar es Vox en Valencia, a la orden de los fondos de inversión israelíes y estadounidenses
6
K
93
#2
Leon_Bocanegra
Sorpresa!!!
1
K
16
#4
Cehona
Solo castiga la progresía, a los trumpistas no se les piden cuentas. Son el pueblo solo salva al pueblo (y a sus cuentas personales).
0
K
13
#5
Morrison
Lo hace Abascal no lo va a hacer el cachorro.
0
K
13
#3
Giorgio_rosellini
Surprais!!!
1
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente