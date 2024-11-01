edición general
29 meneos
26 clics
La Intervención de València detecta sobresueldos en la fundación a cargo del concejal de Vox investigado por Fiscalía

La Intervención de València detecta sobresueldos en la fundación a cargo del concejal de Vox investigado por Fiscalía

El informe de auditoría del Ayuntamiento cuestiona en la extinta Fundación Valencia Activa que cinco contratos menores de de patrocinio cumplan con la ley y señala complementos salariales "indebidos".

| etiquetas: vox , valencia , abascal
24 5 0 K 179 politica
5 comentarios
24 5 0 K 179 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Quitar bomberos, emergencias, poner toreros, robar las ayudas de la DANA, apoyar a Mazón, seguir robando. Matar y robar es Vox en Valencia, a la orden de los fondos de inversión israelíes y estadounidenses
6 K 93
#2 Leon_Bocanegra
Sorpresa!!!
1 K 16
Cehona #4 Cehona
Solo castiga la progresía, a los trumpistas no se les piden cuentas. Son el pueblo solo salva al pueblo (y a sus cuentas personales).
0 K 13
Morrison #5 Morrison
Lo hace Abascal no lo va a hacer el cachorro.
0 K 13
Giorgio_rosellini #3 Giorgio_rosellini
Surprais!!!
1 K 12

menéame