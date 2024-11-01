edición general
Intervención del senador demócrata Chris Murphy en el Senado norteamericano sobre el plan de Trump para acabar con la democracia [Ing]

Chris Murphy, senador demócrata: "No estamos al borde de una toma de poder autoritaria. Estamos en medio de ella. Pero me preocupa que la gente no vea el plan completo. Solo prestan atención a cada nueva atrocidad diaria. Así que fui al Senado para explicar el plan de Trump." Según Murphy, el plan de Trump consta de 5 puntos: 1, convertir la justicia en una caza de brujas: 2, eliminar la prensa libre y controlar al resto; 3, militarizar la policía; 4, controlar a través de los fondos públicos (gasto) y impuestos; 5, amañar las reglas.

JanSmite
En realidad, lo que está haciendo es pedir AYUDA a sus compañeros senadores republicanos: "Ustedes no sufren la persecución de Trump, nosotros, los demócratas, sí, pero cuando quieran darse cuenta de lo que está ocurriendo, porque a ustedes no les ocurre, nuestra democracia estará sentenciada."

JanSmite
Lo que está describiendo YA ESTÁ PASANDO, no es algo a futuro, les está diciendo a sus colegas republicanos que Trump va a acabar con la democracia delante de sus narices, durante sus mandatos como senadores, si no hacen nada al respecto.

Pero, y esto es cosa mía, creo que les va a dar igual: estoy empezando a tener una idea clara de que la gente conservadora tiene un problema con la empatía. "Si no me pasa a mí, es como si no pasara…" :palm: ¬¬
