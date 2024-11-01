Intervención del senador demócrata Chris Murphy en el Senado norteamericano sobre el plan de Trump para acabar con la democracia [Ing]  

Chris Murphy, senador demócrata: "No estamos al borde de una toma de poder autoritaria. Estamos en medio de ella. Pero me preocupa que la gente no vea el plan completo. Solo prestan atención a cada nueva atrocidad diaria. Así que fui al Senado para explicar el plan de Trump." Según Murphy, el plan de Trump consta de 5 puntos: 1, convertir la justicia en una caza de brujas: 2, eliminar la prensa libre y controlar al resto; 3, militarizar la policía; 4, controlar a través de los fondos públicos (gasto) y impuestos; 5, amañar las reglas.
Edit: por cierto, la fuente original es un hilo de Twitter del propio Murphy, pero no se puede poner aquí:
twitter.com/ChrisMurphyCT/status/1975936116013646001
Pero, y esto es cosa mía, creo que les va a dar igual: estoy empezando a tener una idea clara de que la gente conservadora tiene un problema con la empatía. "Si no me pasa a mí, es como si no pasara…"