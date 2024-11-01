Internet ha muerto... Y quizá sea nuestra salvación

Españoles, internet ha muerto... Bots, granjas de cuentas falsas, noticias y vídeos escritos por IA y un scroll infinito que nos deja cada vez más anestesiados. En este vídeo hablo de la teoría del internet muerto, del colapso de los modelos de IA cuando se entrenan con contenido generado por ellas mismas y de qué puede pasar con una humanidad que ya casi no distingue lo real de lo falso. Y, aun así, creo que ahí puede estar precisamente nuestra salvación.