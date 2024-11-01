edición general
5 meneos
23 clics
Internet ha muerto... Y quizá sea nuestra salvación

Internet ha muerto... Y quizá sea nuestra salvación

Españoles, internet ha muerto... Bots, granjas de cuentas falsas, noticias y vídeos escritos por IA y un scroll infinito que nos deja cada vez más anestesiados. En este vídeo hablo de la teoría del internet muerto, del colapso de los modelos de IA cuando se entrenan con contenido generado por ellas mismas y de qué puede pasar con una humanidad que ya casi no distingue lo real de lo falso. Y, aun así, creo que ahí puede estar precisamente nuestra salvación.

| etiquetas: internet , ia , bots , cuentas falsas , anestesiados , gata de schrödinger
4 1 0 K 53 tecnología
3 comentarios
4 1 0 K 53 tecnología
Mountains #1 Mountains
Me parece un muy buen análisis de la situación actual y venidera..
0 K 15
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Ahora me veo el vídeo, pero supongo que irá con la idea de que cuando sabemos que todo puede ser falso, nos obligamos a desconfiar de todo. Y eso no tiene porqué ser malo per se.

Aunque bueno, yo tampoco tengo mucha fe en el sentido crítico de la gente, teniendo en cuenta que hay 260 personas que están convencidas de que en la foto de la izquierda hay un pinganillo.

 media
0 K 14

menéame