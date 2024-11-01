edición general
2 meneos
5 clics

Teoría del internet vivo [ENG]

.A medida que la teoría de la Internet muerta se convierte en un tema de debate habitual —la creencia de que los bots acabarán superando en número a las personas reales—, la teoría de la Internet viva ofrece una narrativa contraria: Internet siempre estará llena de personas reales que se buscan unas a otras, responden a llamadas de ayuda y comparten risas incluso en medio de discusiones.La teoría de la Internet viva es una sesión de espiritismo con esta Internet viva.

| etiquetas: internet , vivo , espiritismo
1 1 0 K 25 tecnología
2 comentarios
1 1 0 K 25 tecnología
ccguy #2 ccguy
Siento que no te guste por no poder meter algún calzador contra "la izquierda". Pasa de largo.
0 K 20
alcama #1 alcama
Qué mierda es esto?
0 K 7

menéame