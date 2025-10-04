edición general
Internet forja una nueva generación de tribus urbanas: de los 'furries' a los 'cottagecores'

Internet forja una nueva generación de tribus urbanas: de los 'furries' a los 'cottagecores'

Las nuevas subculturas tienen más peso en en el mundo online que en el físico

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"tienen más peso en en el mundo online"
Vamos, que les falta calle :troll:
have_a_nice_day #8 have_a_nice_day
#2 Les van a robar cada vez que les pidan un euro o un cigarro. Vaya juventud de pringaos
UnoYDos #10 UnoYDos
#7 Pagaría por ver echando callo a esos seres que lo mas duro que han hecho con sus dedos ha sido teclear alguna chorrada en el móvil. Pero imagino que esto será solo estética y que trabajen otros ¿no?
#11 imaginateca
#10 Me imagino. Ya sabes que hoy la brecha entre la ideología y la materialidad es cada vez más grande. Rural de corazón, urbanita en la práctica.
LaInsistencia #12 LaInsistencia
#10 Va por barrios. Algunos jovenes están realmente hasta las narices del futuro que les hemos preparado, y quieren irse al monte a comer nueces con miel y a hablar con Dios y con el grupo de whatsapp. Otros si que se quedan en la estetica...
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Por ejemplo la tribu y subcultura incel.
#3 Celsar
¿Qué coño es un cottagecore?
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Lo pone en la noticia.
#14 Celsar
#7 #5 #4 se leer y he leído la noticia pero sigo sin entenderlo. Es algo como ser de pueblo pero sin serlo.
Es más complicado de entender que unos furros que se disfrazan de perro o unos otakus que les gusta el manga.
#7 imaginateca
#3 Cottagecore es una estética de internet popularizada por adolescentes que celebra el regreso idealizado a oficios y habilidades tradicionales como la cosecha de alimentos silvestres, el horneado, y la alfarería
#6 imaginateca
Más que a Venecia.
#9 Omac
Y pensar que en las pelis de los 70 como The Warriors aparecían mimos(o algo así) como tribu urbana y me parecía ridículo... ¿hace falta una peli con el arquitecto Paul Kersey despanzurrando peluches???
LaInsistencia #13 LaInsistencia
#9 Una cosa te digo. En EU no lo se, pero en EEUU existe la broma de que gran parte de la comunidad furra son administradores de infraestructura informática; no quieres empezar una guerra contra alguien que puede dejarte sin conexión digital con tu banco.
