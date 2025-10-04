·
3

165
clics
Internet forja una nueva generación de tribus urbanas: de los 'furries' a los 'cottagecores'
Las nuevas subculturas tienen más peso en en el mundo online que en el físico
|
etiquetas
:
furries
,
tribus urbanas
,
ciudades
,
internet
14 comentarios
#2
aPedirAlMetro
*
"tienen más peso en en el mundo online"
Vamos, que les falta calle
1
K
23
#8
have_a_nice_day
#2
Les van a robar cada vez que les pidan un euro o un cigarro. Vaya juventud de pringaos
0
K
10
#10
UnoYDos
#7
Pagaría por ver echando callo a esos seres que lo mas duro que han hecho con sus dedos ha sido teclear alguna chorrada en el móvil. Pero imagino que esto será solo estética y que trabajen otros ¿no?
1
K
19
#11
imaginateca
#10
Me imagino. Ya sabes que hoy la brecha entre la ideología y la materialidad es cada vez más grande. Rural de corazón, urbanita en la práctica.
0
K
10
#12
LaInsistencia
#10
Va por barrios. Algunos jovenes están realmente hasta las narices del futuro que les hemos preparado, y quieren irse al monte a comer nueces con miel y a hablar con Dios y con el grupo de whatsapp. Otros si que se quedan en la estetica...
0
K
7
#1
capitan__nemo
Por ejemplo la tribu y subcultura incel.
0
K
18
#3
Celsar
¿Qué coño es un cottagecore?
0
K
12
#4
mente_en_desarrollo
#3
Lo pone en la noticia.
0
K
15
#14
Celsar
#7
#5
#4
se leer y he leído la noticia pero sigo sin entenderlo. Es algo como ser de pueblo pero sin serlo.
Es más complicado de entender que unos furros que se disfrazan de perro o unos otakus que les gusta el manga.
0
K
12
#5
kaos_subversivo
#3
en.m.wikipedia.org/wiki/Cottagecore
0
K
12
#7
imaginateca
#3
Cottagecore es una estética de internet popularizada por adolescentes que celebra el regreso idealizado a oficios y habilidades tradicionales como la cosecha de alimentos silvestres, el horneado, y la alfarería
0
K
10
#6
imaginateca
Más que a Venecia.
0
K
10
#9
Omac
Y pensar que en las pelis de los 70 como The Warriors aparecían mimos(o algo así) como tribu urbana y me parecía ridículo... ¿hace falta una peli con el arquitecto Paul Kersey despanzurrando peluches???
0
K
6
#13
LaInsistencia
#9
Una cosa te digo. En EU no lo se, pero en EEUU existe la broma de que gran parte de la comunidad furra son administradores de infraestructura informática; no quieres empezar una guerra contra alguien que puede dejarte sin conexión digital con tu banco.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
Vamos, que les falta calle
Es más complicado de entender que unos furros que se disfrazan de perro o unos otakus que les gusta el manga.