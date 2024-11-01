edición general
Internet se está rompiendo

Por que ahora la gente pregunta a la IA en vez de utilizar los motores de búsqueda. En el último año las caídas en buscadores han caído un 5%

ur_quan_master #5 ur_quan_master
Por qué la gente no sabe escribir tildes?
#2 R2dC
Menudo abuso la aspiradora de contenido que son las IAs. A este paso van a pedir usuarios en todas las webs para limitar el scraping.
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Porque es más fácil, no requiere pensamiento crítico y es tremendamente complaciente.
Khadgar #6 Khadgar *
#1 O porque la mayoría de los resultados en Google y demás es basura. Entre eso, las cookies, los detectores de bloqueadores de publicidad y demás...
ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos
#6 No es excluyente y no le falta razón.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Alt + F5 de nada
F.Hierro #4 F.Hierro
Si las caídas en buscadores han caído un 5%, significa que las búsquedas han aumentado un 5%?
