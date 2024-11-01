·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
60
clics
Internet se está rompiendo
Por que ahora la gente pregunta a la IA en vez de utilizar los motores de búsqueda. En el último año las caídas en buscadores han caído un 5%
|
etiquetas:
:
baitybait
,
google
,
ia
,
apple
,
motor de busqueda
,
ingresos
9
1
0
K
148
tecnología
7 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#5
ur_quan_master
Por qué la gente no sabe escribir tildes?
1
K
23
#2
R2dC
Menudo abuso la aspiradora de contenido que son las IAs. A este paso van a pedir usuarios en todas las webs para limitar el scraping.
0
K
12
#1
ingenierodepalillos
Porque es más fácil, no requiere pensamiento crítico y es tremendamente complaciente.
0
K
12
#6
Khadgar
*
#1
O porque la mayoría de los resultados en Google y demás es basura. Entre eso, las cookies, los detectores de bloqueadores de publicidad y demás...
2
K
29
#7
ingenierodepalillos
#6
No es excluyente y no le falta razón.
0
K
12
#3
CharlesBrowson
Alt + F5 de nada
0
K
7
#4
F.Hierro
Si las caídas en buscadores han caído un 5%, significa que las búsquedas han aumentado un 5%?
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
